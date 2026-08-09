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ارتفاع 6 درجات.. كتلة حارة تقترب من الأردن غدا الاثنين

  • 09 أغسطس 2026
  • 21:39
ارتفاع 6 درجات كتلة حارة تقترب من الأردن غدا الاثنين

خبرني - تشير التوقعات إلى اقتراب كتلة هوائية حارة من المملكة يوم غد الاثنين، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية, وتسود أجواء حارة نسبيًا في مختلف مناطق المملكة خلال ساعات النهار.
 
وتتراوح درجات الحرارة العظمى في مختلف المدن الأردنية ما بين 34 و37 درجة مئوية، مع أجواء حارة بوجه عام خلال ساعات النهار، فيما تكون الأجواء معتدلة خلال ساعات الليل.

ورغم الارتفاع الملحوظ المتوقع على درجات الحرارة منتصف الأسبوع، إلا أن هذه الحالة لا ترتقي إلى موجة حارة وفق التعريفات المناخية المعتمدة، إذ يُتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة لفترة محدودة، مع تسجيلها أعلى من معدلاتها المعتادة بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية يومي الاثنين والثلاثاء، وفق طقس العرب.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن تأثير الكتلة الهوائية الحارة سيكون محدود المدة، قبل عودة درجات الحرارة إلى مستويات أقل خلال الأيام اللاحقة.

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