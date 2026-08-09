ماجدة خيرالله تنتقد حفل شيرين عبدالوهاب في الساحل الشمالي

خبرني - انتقدت الناقدة الفنية المصرية ماجدة خيرالله أسلوب تقديم حفل شيرين عبدالوهاب في الساحل، معتبرة أن تقديم النجوم يختلف عن أجواء الأفراح.

وأثارت طريقة تقديم حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب في الساحل الشمالي جدلًا، بعدما وجهت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله انتقادات حادة إلى أسلوب تقديم الحفل، الذي أقيم مساء الجمعة وسط حضور جماهيري كبير.

وعبرت ماجدة خيرالله عن رأيها في طريقة إدارة فقرات الحفل من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منتقدة الأسلوب الذي ظهرت به الإعلامية بسمة وهبة خلال تقديمها للحفل.

وقالت ماجدة خيرالله في تعليقها: «في فرق بين مذيع بيقدم نجم في حفله، وبين نباطشي في فرح بلدي».

وجاءت انتقادات الناقدة الفنية بالتزامن مع إقامة حفل شيرين عبدالوهاب في الساحل الشمالي، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وظهر تحت شعار «كامل العدد».

وتولت الإعلامية بسمة وهبة تقديم الحفل، حيث ظهرت على خشبة المسرح وتفاعلت مع الجمهور قبل صعود شيرين عبدالوهاب لتقديم مجموعة من أشهر أغانيها.

وخلال حديثها مع الحضور، قالت بسمة وهبة: «إيه الحلاوة دي، إيه حلاوتكم دي، عارفين أنا مبسوطة منكم ليه، عشان جايين كاجوال مش سواريه بقى وكعب، عشان نعرف نندمج مع شيرين حبيبتنا».

وأضافت خلال تقديمها للحفل مطالبة الجمهور بالتفاعل مع الفنانة شيرين عبدالوهاب والتصفيق لها، في أجواء اتسمت بالحماس والتفاعل الجماهيري.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على مشاركة شيرين عبدالوهاب احتفالها بالعودة إلى جمهورها من خلال حفلها في الساحل الشمالي.

وكان من بين الحضور الفنانة غادة عبدالرازق، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، إلى جانب الفنان محمود الليثي، والملحن عزيز الشافعي، والمنتج هاني محروس، وعلياء بسيوني، فضلًا عن الإعلامية بسمة وهبة.