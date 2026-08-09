أسامة الربابعة يهنئ ابن عمه زيد بمناسبة تخرجه من الجامعة الأردنية

بسم الله الرحمن الرحيم

بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، يتقدم أسامة معتصم أحمد الربابعة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابن العم الغالي زيد رائد أحمد الربابعة، بمناسبة إتمامه متطلبات درجة البكالوريوس في اللغتين الإنجليزية والإسبانية من الجامعة الأردنية.

ويعبّر أسامة عن اعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي، متمنيًا لابن عمه دوام النجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة، وأن يبارك الله له هذا الإنجاز ويكتب له مزيدًا من التميز، ويبلغه أعلى المراتب والدرجات.

ألف مبارك التخرج، وعقبال أعلى الشهادات وأرفع المراتب بإذن الله.