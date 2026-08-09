النشمي نزار الرشدان إلى الوداد المغربي

خبرني - أكدت مصادر مطلعة انتقال لاعب المنتخب الوطني الأردني نزار الرشدان إلى صفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي، في خطوة جديدة بمسيرة اللاعب الاحترافية.

ويأتي انتقال الرشدان إلى الوداد بعد تجربته الأخيرة مع نادي قطر القطري، وقبلها مع الزوراء العراقي والخالدية البحريني، إلى جانب تجارب سابقة مع الفيصلي والحسين إربد في الملاعب الأردنية.

ويعد الرشدان من العناصر الأساسية في صفوف المنتخب الوطني، وقدم مستويات لافتة مع "النشامى" خلال السنوات الماضية، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية العربية والخارجية.

ويمثل انتقاله إلى الوداد تجربة احترافية جديدة للاعب الأردني في الملاعب المغربية، في ظل تطلعات النادي البيضاوي لتعزيز صفوفه بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة في المنافسات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الصفقة من جانب نادي الوداد خلال الفترة المقبلة.