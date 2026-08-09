لمواجهة الأهلي.. برشلونة يضع خطة تأهيل حمزة عبد الكريم

خبرني - وضع برشلونة الإسباني خطة خاصة لتأهيل لاعبه المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعد ضمه بشكل نهائي من صفوف الأهلي المصري.

وكان حمزة عبد الكريم استمتع بانطلاقة رائعة مع الفريق الأول لبرشلونة، حيث سجل هدفين في ظهوره الأول ضد برمنجهام سيتي الإنجليزي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

ويتمتع اللاعب الدولي المصري بطولٍ نسبي (182 سم) وقوة بدنية ملحوظة، مما يُظهر مهاراتٍ وبنيةً تُناسب المهاجم الصريح.

تطور حمزة عبد الكريم

ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، كان التدريب عاملا حاسما في تطور حمزة عبد الكريم، حيث ركز النادي على تحسين تحرّكه ومهاراته في الربط بين الخطوط خارج منطقة الجزاء.

وأضافت أن اللاعب يُحرز تقدّما ملحوظاً، لكن غريزته داخل منطقة الجزاء هي تحديداً ما يجعله لاعباً مثيراً للاهتمام بالنسبة لبرشلونة.

ونادراً ما يُمثّل إعداد لاعبي خط الوسط والأجنحة مشكلةً لفرق الشباب في النادي، حيث يتمّ تدريب لاعبي الأكاديمية منذ الصغر على التنسيق مع زملائهم، مما يُجبر المهاجمين الصريحين على التكيّف، وقد انتهى المطاف بالعديد من المهاجمين إلى شغل أدوارٍ مختلفة.

وساعدت الأشهر الأولى لعبد الكريم في برشلونة على اندماجه بسلاسة مع أسلوب لعب الفريق، مع الحفاظ على فعاليته التهديفية داخل منطقة الجزاء.

وقال مصدر من داخل غرفة الملابس ببرشلونة، تحدث لصحيفة "ذا أثلتيك" شريطة عدم الكشف عن هويته حفاظاً على وظيفته: "يمتلك اللاعب مقومات مهاجمٍ من الطراز الرفيع".

ويقول مصدر مقرب من اللاعب، فضل عدم الكشف عن هويته: "لا يكتفي عبد الكريم أبدًا بما حققه، فهو دائمًا يتطلع إلى المزيد. العالم بين يديه، وهذه مجرد البداية".

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره الأهلي يوم 19 أغسطس/ آب الحالي على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، في كأس خوان جامبر الودية السنوية.