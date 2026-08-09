مقتل 11 شخصا في هجمات للحوثيين في اليمن واستهداف مصفاة سعودية

خبرني - قتل 11 شخصا على الأقل، الأحد، في هجمات شنّها الحوثيون على مدينة المخا اليمنية، بحسب ما أفاد مصدر طبي في المدينة، فيما أعلن الحوثيون استهداف المخا ومنشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية.

وقال مصدر طبي إن 3 مدنيين و8 عسكريين قتلوا في الهجمات، فيما أصيب 32 شخصا بجروح، بينهم 6 مدنيين، موضحا أن جميع الإصابات في صفوف المدنيين نجمت عن ضربات استهدفت ميناء المخا.

وهاجم الحوثيون مدينة المخا، التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وفق سكان محليين ومصدرين عسكريين تابعين للحكومة اليمنية.

وأكد مصدران عسكريان تابعان للحكومة اليمنية في وقت سابق الأحد مقتل 8 جنود على الأقل في الهجمات وإصابة أكثر من 40 فردا.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في وقت سابق الأحد إخماد حريق في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان.

وسبق أن استهدف الحوثيون جيزان في تموز، كما استهدفوا منطقة نجران الخميس في

من جهته، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 شن ضربات مؤخرا على مواقع للحوثيين.

وقال مصدران عسكريان تابعان للحكومة اليمنية إن ضربات الحوثيين استهدفت مديرية الخوخة الواقعة جنوب مدينة الحديدة الساحلية، إضافة إلى مدينة المخا والمناطق المحيطة بها.

وأشار أحدهما إلى أنّ الحوثيين استهدفوا أيضا قوات ومنشآت تابعة للحكومة خارج المخا ومواقع على جزر بالقرب من باب المندب، الممر الملاحي الواقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

ويتزامن التصعيد في اليمن وتهديد الحوثيين للسفن ومنشآت النفط السعودية مع إغلاق إيران عمليا مضيق هرمز الذي أصبح بؤرة التوتر الرئيسية بين طهران وواشنطن في خضم الجهود المبذولة لإنهاء حرب الشرق الأوسط التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في شباط الماضي.

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، إخماد حريق اندلع فجرا في منشأة تابعة لمصفاة شركة أرامكو في جيزان، مؤكدة عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت الوزارة عبر منصة "إكس" إن فرق الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو سيطرت على الحريق، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة، دون الكشف عن أسبابه.

ورحّب الأردن، الأحد، ببيان مجلس الأمن الصادر في 7 آب الحالي، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنّتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية منذ 13 تموز، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 تموز.