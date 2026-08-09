بعد 3 أعوام من الانفصال.. تشاغان شينغول وزينب دميرهان يعلنان زواجهما

خبرني - تشاغان شينغول وزينب دميرهان يحسمان عودتهما بعد سنوات من الانفصال بإعلان الزواج، عقب خطوبة بدأت مطلع 2026 وحفل عائلي في أبريل/نيسان.

أعلن المغني التركي تشاغان شينغول ومؤثرة منصات التواصل الاجتماعي زينب دميرهان زواجهما، بعد سنوات من الانفصال والابتعاد، لتتوج عودتهما إلى بعضهما بعلاقة رسمية، وتعود قصة ارتباطهما إلى الواجهة مجددًا.

جاء إعلان الزواج بعد رحلة عاطفية مرت بمراحل عدة، إذ سبق أن ارتبط تشاغان شينغول وزينب دميرهان بعلاقة عاطفية، قبل أن ينفصلا ويبتعد كل منهما عن الآخر لنحو 3 أعوام.

وخلال فترة الانفصال، دخلت زينب دميرهان في علاقة مع ألب هايالوغلو، استمرت قرابة عام ونصف، قبل أن تنتهي بسبب خلافات بينهما.

وعاد تشاغان شينغول وزينب دميرهان إلى الواجهة في يوليو/تموز 2025، بعدما ظهرا معًا داخل مدينة ملاهٍ، وذلك عقب انتهاء علاقاتهما السابقة، ليعيد ظهورهما المشترك الحديث عن إمكانية استئناف علاقتهما من جديد.

بعد عودة العلاقة بين الطرفين، اتجه الثنائي سريعًا نحو ارتباط أكثر جدية، إذ أعلن تشاغان شينغول، في بداية يناير/كانون الثاني 2026، تقدمه لخطبة زينب دميرهان، بعدما حصل على موافقتها.

وشارك المغني التركي صورًا من مناسبة الخطوبة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن سعادته بهذه الخطوة، قبل أن تتواصل التحضيرات للانتقال إلى مرحلة جديدة في علاقتهما.

وفي أبريل/نيسان 2026، أقام تشاغان شينغول وزينب دميرهان حفل خطوبة عائليًا بسيطًا، حضره أفراد من العائلتين إلى جانب عدد من الأصدقاء المقربين، وذلك قبل إعلان زواجهما لاحقًا.

أعاد إعلان زواج تشاغان شينغول وزينب دميرهان تفاصيل علاقتهما إلى دائرة اهتمام الجمهور، خاصة أن ارتباطهما بدأ بعلاقة عاطفية، قبل أن تنتهي بالانفصال والابتعاد لنحو 3 أعوام.

وخلال تلك الفترة، خاضت زينب دميرهان تجربة عاطفية أخرى مع ألب هايالوغلو، استمرت قرابة عام ونصف وانتهت بسبب خلافات بين الطرفين، قبل أن تتغير المعادلة مجددًا مع عودة تشاغان وزينب إلى بعضهما.

وبعد المصالحة، تطورت علاقتهما تدريجيًا من الظهور المشترك إلى إعلان الخطوبة، ثم إقامة حفل عائلي بحضور المقربين، وصولًا إلى إعلان الزواج، لتتحول قصة الانفصال والعودة إلى ارتباط رسمي جمع الثنائي من جديد.