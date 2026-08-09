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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73386 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

  • 09 أغسطس 2026
  • 21:04
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73386 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,386 شهيدًا و174,250 مصابًا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، شهيدين و8 مصابين.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,258 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4,139، إضافة إلى انتشال 807 جثامين.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.

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