لعبة Embabi Games.. التفاصيل وطريقة التحميل وكيفية التسجبل

خبرني - لم تعد المنافسة الكروية مقتصرة على متابعة المباريات أو اختيار التشكيلات داخل ألعاب كرة القدم التقليدية، إذ تقدم لعبة Embabi Games تجربة مختلفة تقوم على مزادات اللاعبين والمنافسة بين الأصدقاء.

ويحصل اللاعب في لعبة امبابي جيمز على ميزانية افتراضية تبلغ 100 مليون يورو يستخدمها اللاعب في بناء تشكيلته قبل الدخول إلى محاكاة المباراة.

وتجمع اللعبة بين المزايدة في الوقت الفعلي والعناصر التكتيكية، حيث يظهر اللاعبون تباعًا أمام المشاركين، ويمنح كل لاعب معروض مدة زمنية محددة للمزايدة عليه.

وبعد انتهاء مرحلة تكوين الفرق، يتولى نظام المحاكاة القائم على الذكاء الاصطناعي حساب النتائج وتحديد الفريق الفائز.

تقدم Embabi Games نموذجًا لمحاكاة مزادات كرة القدم، إذ تتيح للمشاركين تكوين فرقهم من خلال المنافسة على اللاعبين باستخدام ميزانية افتراضية قدرها 100 مليون يورو.

وتوفر اللعبة نمطين أساسيين للمنافسة؛ الأول هو النمط الكلاسيكي الذي يعتمد على تشكيل مكون من 5 لاعبين، بينما يتيح نمط Pro Max بناء فريق كامل من 11 لاعبًا، بما يشمل حارس المرمى والمدافعين وصناع اللعب والمهاجمين.

وتدور المنافسات داخل غرف عامة أو خاصة، ويمكن الدخول إلى الغرف الخاصة باستخدام رمز مكون من 6 أحرف.

كما تتضمن التجربة خاصية الدردشة الصوتية المباشرة، بما يسمح للاعبين بالتواصل أثناء المزاد والتفاعل مع المنافسين.

ومن العناصر التي تضيف مزيدًا من الإثارة للمنافسة نظام "اللاعب الخفي"، إذ يحصل اللاعب الذي يخسر مزادًا على لاعب مجاني وغامض في المركز نفسه، ما يمنحه فرصة لتعويض النقص في تشكيلته دون استنزاف ميزانيته.

وبعد اكتمال الفرق، تبدأ مرحلة محاكاة المباراة، حيث يعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي في حساب نقاط التشكيلات ومحاكاة المواجهة، وصولًا إلى تحديد الفائز وتحديث ترتيب اللاعبين في لوحة المتصدرين.

تبدأ المنافسة بميزانية افتراضية قدرها 100 مليون يورو، ويحتاج كل لاعب إلى إدارة هذه الميزانية بحذر خلال المزادات، بهدف تكوين أفضل تشكيلة ممكنة قبل نفاد الأموال.

وخلال المزاد، يظهر اللاعب المعروض للمنافسة، ويكون أمام المشاركين مؤقت عد تنازلي مدته 30 ثانية لاتخاذ قرار المزايدة. ويستمر التنافس حتى يحسم أحد المشاركين الصفقة لصالحه.

ولا تتوقف المنافسة عند اختيار اللاعبين فقط، إذ يمكن للمشاركين تعيين المدربين والاستفادة من البطاقات التكتيكية لتعزيز إمكانات فرقهم، قبل الانتقال إلى مرحلة محاكاة المباراة.

وتتيح اللعبة نمطًا سريعًا يعتمد على 5 لاعبين، إلى جانب نمط Pro Max الذي يضم 11 لاعبًا، وهو ما يمنح المشاركين مساحة أكبر لبناء التشكيلة واختيار العناصر التي يرون أنها الأنسب لتحقيق الفوز.

وفي حال خسارة أحد المزادات، لا يعني ذلك خروج اللاعب من المنافسة؛ إذ توفر آلية "اللاعب الخفي" لاعبًا مجانيًا في المركز نفسه، بما يساعد على استكمال التشكيلة ومواصلة المنافسة.

يمكن تحميل لعبة Embabi Games على هواتف أندرويد من خلال ملف APK أو XAPK، وتبلغ مساحة أحدث إصدار المذكور في المادة 154 ميغابايت.

ووفق البيانات الخاصة بالإصدار 1.3.13، جرى تحديث اللعبة في 8 أغسطس/ آب 2026، مع إصلاح مشكلات الاتصال وأخطاء الشبكة وإجراء تحسينات على الأداء.

وتشير بيانات التطبيق إلى أن الإصدار الأخير يتطلب نظام Android 7.0 أو أحدث، كما يتوفر التطبيق بمعمارية arm64-v8a.

وعند استخدام ملف APK، يكون التثبيت مباشرًا باعتباره ملف تثبيت لأندرويد، بينما يتضمن ملف XAPK ملف التطبيق إلى جانب موارد إضافية، ويحتاج إلى أداة مخصصة لتثبيته.

ويُنصح قبل التثبيت بالتأكد من وجود مساحة تخزين كافية، إلى جانب استقرار اتصال الإنترنت وتوافق إصدار نظام التشغيل مع متطلبات اللعبة، إذ يمكن أن تؤدي مشكلات التخزين أو الشبكة أو تلف ملف التنزيل إلى فشل عملية التثبيت.

لا تفرض اللعبة طريقة واحدة للدخول إلى المنافسات، إذ يمكن للاعب البدء كضيف والاستفادة من الدخول السريع، كما تتيح إمكانية تسجيل الدخول باستخدام حساب غوغل.

ويوفر التسجيل عبر الحساب إمكانية حفظ النتائج والتصنيف ضمن لوحة المتصدرين، بينما يسمح الدخول كضيف ببدء اللعب دون الحاجة إلى إنشاء حساب رسمي.

وبعد الدخول إلى اللعبة، يستطيع اللاعب اختيار نمط المنافسة المناسب له، سواء كان النمط الكلاسيكي المكون من 5 لاعبين أو نمط Pro Max الذي يعتمد على 11 لاعبًا، ثم الانتقال إلى تكوين فريقه من خلال المزادات.

كيفية إنشاء غرفة في لعبة امبابي جيمز

تتيح لعبة امبابي جيمز خوض المنافسات داخل غرف عامة أو خاصة، وهو ما يسمح للاعبين بتحويل المزاد إلى مواجهة مباشرة مع أصدقائهم.

وعند إنشاء غرفة خاصة، يتم استخدام رمز مكون من 6 أحرف، ويمكن من خلاله دخول المشاركين إلى الغرفة والانضمام إلى المنافسة.

وبمجرد دخول اللاعبين إلى الغرفة، تبدأ مرحلة المزادات، ويظهر اللاعبون تباعًا للمزايدة عليهم، مع تخصيص 30 ثانية لكل لاعب معروض لاتخاذ قرارات المزايدة.

وتزداد المنافسة حدة مع محاولة كل مشارك استغلال ميزانيته البالغة 100 مليون يورو بطريقة تحقق له أفضل تشكيلة ممكنة، قبل الانتقال إلى محاكاة المباراة وتحديد الفائز.

وفي حال تعذر الانضمام إلى غرفة خاصة، قد يكون السبب انتهاء صلاحية الغرفة أو وجود مشكلة في الاتصال أو إدخال رمز الغرفة بصورة غير صحيحة، ويمكن عندها إنشاء غرفة جديدة أو مراجعة الرمز المستخدم.

كما تعتمد الدردشة الصوتية داخل الغرف على منح التطبيق صلاحية الوصول إلى الميكروفون، بينما يتطلب ظهور نتائج محاكاة المباريات اتصالًا مستقرًا بالإنترنت وتحديث اللعبة إلى الإصدار الأخير.