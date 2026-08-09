خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على التزام الحكومة بدعم وتمويل استمرار برنامج "عمل أفضل" لمدة 3 سنوات، ومضاعفة التمويل المقرّ لهذا البرنامج ليصبح 5 ملايين دينار بدلاً من 1.1 مليون دينار، وتكليف وزارة العمل باستكمال الإجراءات اللازمة لغايات اعتماد البرنامج،

ويهدف البرنامج للحفاظ على تنافسية قطاع الألبسة الأردني، وتعزيز الصَّادرات الوطنيَّة، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، وبالتَّالي توفير فرص المزيد من العمل للأردنيين.

ويُقام هذا البرنامج منذ عام 2008م، بالشَّراكة ما بين وزارة العمل ومنظَّمة العمل الدولية ومؤسَّسة التَّمويل الدوليَّة، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الصِّناعي وتحديداً قطاع صناعة الألبسة، وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع، وتقوية القدرة التنافسيَّة له.

وبهدف الحفاظ على تنافسيَّة قطاع الألبسة الأردني، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، والمساهمة في التوسُّع في الفروع الإنتاجيَّة المشغِّلة للعمالة الأردنيَّة.