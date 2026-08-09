زاره قبل عامين.. لاعب توتنهام يعرض نفسه على برشلونة

خبرني - عاد اسم السويدي لوكاس بيرغفال، لاعب توتنهام الإنجليزي، إلى الواجهة مرتبطًا بنادي برشلونة الإسباني، لكن هذه المرة من دون أي اهتمام حقيقي من النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن ممثلي بيرغفال يبحثون عن مخرج له من توتنهام، وقد تواصلوا مع برشلونة لاستكشاف إمكانية انتقاله.

لكن الإدارة الرياضية لبرشلونة بقيادة ديكو لا تفكر في العودة إلى ملف بيرغفال، رغم أن النادي الكتالوني كان قريبًا من ضمه في 2024.

وكان اللاعب السويدي قام في 2024 بزيارة مرافق برشلونة والتقى بديكو، كما شاركت عائلته في المفاوضات، قبل أن يحسم توتنهام الصفقة في النهاية بعرض مالي أفضل.

وقد يجد بيرغفال صعوبة في الحصول على مركز أساسي منتظم مع توتنهام في المستقبل القريب، بعد أن ضمّ النادي ماتيوس فرنانديز وساندرو تونالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخلال الموسمين الماضيين، شارك بيرغفال أساسيًا في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في كل موسم، وقد يقلّ وقت مشاركته بسهولة بسبب التعاقدات الجديدة التي أبرمها توتنهام هذا الصيف.