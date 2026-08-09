الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة.. الرطوبة تصل إلى 100%

خبرني - ترتفع درجات الحرارة والرطوبة في مصر خلال الأيام المقبلة، مع موجة حارة تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وسط تحذيرات لرواد الشواطئ.

تشهد مصر، الأحد، أجواء صيفية مستقرة بوجه عام، مع تسجيل درجات حرارة تقترب من المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام أو تتجاوزها بنحو درجة، بالتزامن مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وقالت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع الرطوبة يمثل العامل الرئيسي وراء زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، موضحة أن الأجواء الحالية تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية الرطبة القادمة من البحر المتوسط.

نسب الرطوبة تتجاوز 95% وتصل إلى 100%

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، أن نسب الرطوبة تتجاوز 95% على عدد من المناطق، وقد تصل إلى 100% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت أن نسب الرطوبة تسجل نحو 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، نتيجة استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية المحملة بكميات مرتفعة من الرطوبة والقادمة من البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن هذه المعدلات المرتفعة من الرطوبة تجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة فعليًا بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وهو ما يزيد الشعور بحدة الطقس، خصوصًا خلال ساعات النهار ومع التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح، الأحد، بين 35 و36 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 38 و39 درجة مئوية في الظل.

وأكدت أن الإحساس بالحرارة يزداد عند التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات النهار، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة، التي تقلل من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة وتزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

طقس حار ورطب على السواحل

وتوقعت غانم أن يسود طقس حار ورطب على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بينما تشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد طقسًا شديد الحرارة ورطبًا.

وتزداد حدة الأجواء خلال فترة الظهيرة، بالتزامن مع ارتفاع شدة الإشعاع الشمسي، لتكون ساعات منتصف النهار الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة والإحساس بها.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل مع غياب أشعة الشمس، إلا أن نسب الرطوبة ترتفع إلى مستوياتها الأعلى خلال الليل، ما يجعل الأجواء أكثر رطوبة رغم تراجع درجات الحرارة مقارنة بفترة النهار.

ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرات للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط، بسبب ارتفاع أمواج البحر التي تتراوح بين مترين ومترين وربع المتر في بعض المناطق.

وتشمل المناطق التي قد تتأثر بارتفاع الأمواج العلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، مع التأكيد على أهمية اختيار الشواطئ الآمنة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن مسؤولي الإنقاذ، إلى جانب متابعة الرايات المرفوعة على الشواطئ.

ولفتت إلى إمكانية إغلاق بعض الشواطئ حال ارتفاع الأمواج إلى مستويات لا تسمح بالسباحة بصورة آمنة، مطالبة المصطافين بالالتزام بتوجيهات مسؤولي الإنقاذ وعدم تجاوز المناطق المخصصة للسباحة.

موجة حارة جديدة تبدأ الثلاثاء

وأعلنت غانم أن ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة يبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن الموجة الحارة تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتتجاوز درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة 41 درجة مئوية خلال فترات النهار، مع استمرار تأثير الرطوبة وارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة، لتصبح الأجواء أكثر حرارة خلال ساعات الظهيرة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستعود بعد انتهاء الموجة إلى معدلاتها الصيفية المعتادة، لتتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

وأكدت في الوقت نفسه استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال شهر أغسطس/ آب، الذي يمثل ذروة فصل الصيف، ما يعني استمرار الشعور بدرجات حرارة أعلى من القيم المسجلة على مدار الفترة المقبلة، رغم عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الصيفية المعتادة.