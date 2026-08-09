أفضل المشروبات للحصول على فيتامين D.. الحليب ليس الخيار الوحيد

خبرني - رغم شهرة عصير البرتقال المدعم باعتباره أحد الخيارات التي تمد الجسم بفيتامين D، فإنه ليس المصدر الأعلى لهذا الفيتامين، إذ تتوافر مشروبات أخرى قد تمنح الجسم كميات أكبر، إلى جانب عناصر غذائية إضافية مفيدة.

وبحسب تقرير نشره موقع «Verywell Health»، يحتوي كوب من عصير البرتقال المدعم على نحو 100 وحدة دولية من فيتامين D، بينما توفر بعض المشروبات الأخرى كمية أكبر منه.

ويأتي الحليب المدعم ضمن أبرز الخيارات، إذ يحتوي الكوب الواحد على نحو 117 وحدة دولية من فيتامين D، فضلًا عن الكالسيوم الذي يجعله خيارًا مهمًا لدعم صحة العظام.

ومن بين الخيارات الأخرى الكفير المدعم، الذي يمكن أن يحتوي على أكثر من 100 وحدة دولية من فيتامين D في الحصة الواحدة، إلى جانب كونه مشروبًا يرتبط بفوائد لصحة الجهاز الهضمي.

كما توفر بعض مشروبات البروتين الجاهزة كميات مرتفعة من فيتامين D، وقد تصل الكمية في العبوة إلى نحو 332 وحدة دولية، إلا أن محتوى الفيتامين يختلف من منتج إلى آخر بحسب العلامة التجارية والتركيبة الغذائية.

ويأتي مشروب مرق الفطر ضمن الخيارات التي قد توفر فيتامين D، خاصة عند استخدام أنواع من الفطر تعرضت للأشعة فوق البنفسجية، وهي عملية يمكن أن ترفع مستويات الفيتامين فيها.

ومع ذلك، تختلف كمية فيتامين D الموجودة في الفطر بحسب طريقة إنتاجه وتحضيره، لذلك لا يمكن اعتبار جميع أنواع مرق الفطر مصدرًا ثابتًا للفيتامين.

وبشكل عام، يمكن أن تساعد المشروبات المدعمة وبعض الخيارات الغذائية الأخرى في زيادة الحصول على فيتامين D، لكن الكمية تختلف من منتج لآخر، لذلك يفضل مراجعة البيانات الغذائية المدونة على العبوة لمعرفة المحتوى الفعلي.