«ماذا سيشاهد أطفالنا؟».. دكتور فود يرد على حفل طلاق شروق

خبرني - تحول إعلان شروق صن شاين إقامة حفل علني بمناسبة طلاقها من دكتور فود إلى مواجهة جديدة، بعدما اعترض الأخير على إدخال طفليهما في تفاصيل المناسبة.

عاد الثنائي اللبناني دكتور فود وشروق صن شاين إلى واجهة مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت شروق تنظيم احتفال علني بمناسبة طلاقها، مع طرح تذاكر للجمهور، وهو ما دفع زوجها السابق جورج حنا ديب إلى الرد، محذرًا من استخدام اسمه أو إدخال طفليهما في تفاصيل المناسبة.

وأعلنت شروق استعدادها لإقامة حفل طلاق «Divorce Party» يوم 22 أغسطس/ آب، وكشفت عن عدد من تفاصيل المناسبة، من بينها بيع خاتم زواجها الألماسي، الذي قدرت قيمته بنحو 10 آلاف دولار، والاستفادة من ثمنه في شراء خواتم ذهبية وتقديمها هدايا لبعض المدعوات.

ولم تقتصر الدعوة على الأشخاص المقربين منها، إذ قررت شروق إتاحة حضور الحفل أمام متابعيها، وحددت سعر التذكرة العادية بـ50 دولارًا، بينما يبلغ سعر تذكرة «VIP» نحو 100 دولار، وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة في تنظيم حفلات الطلاق.

وتزامنت الاستعدادات للحفل مع طرح شروق أغنيتها الجديدة «ما بنكسر»، وهو ما دفع بعض متابعيها إلى الربط بين كلمات الأغنية وتجربتها الشخصية عقب الانفصال.

وأعرب دكتور فود عن اعتراضه على طريقة تقديم شروق لحفل الطلاق، ونشر عبر خاصية «ستوري» على حسابه في إنستغرام سلسلة من المقاطع انتقد خلالها تحويل الطلاق إلى مناسبة علنية ومحتوى متواصل بهدف جذب المشاهدات.

وركز دكتور فود في اعتراضه على طفليه حنا ويوسف، محذرًا من أن الصور والمقاطع التي يجري نشرها عبر الإنترنت حاليًا ستظل متاحة أمامهما، وقد يشاهدانها عندما يكبران، متسائلًا عن التأثير الذي يمكن أن تتركه هذه المواد عليهما مستقبلًا.

وأوضح أن مفهوم الطلاق بالنسبة إليه يقوم على أن يواصل كل طرف حياته بعيدًا عن الآخر، متسائلًا عما إذا كان تنظيم الحفل يمثل بالفعل بداية جديدة، أم أنه محاولة لصناعة مزيد من الشهرة والوصول إلى «الترند».

كما وجه رسالة مباشرة إلى المؤثرين المتوقع حضورهم الحفل، محذرًا من استخدام اسمه أو نشر أي محتوى يتعلق به خلال المناسبة.

ويأتي هذا التصعيد بعدما أكد دكتور فود وقوع الطلاق، بالتزامن مع قضية قضائية منفصلة شهدت تطورات أمام القضاء اللبناني.

وكانت محكمة جنايات جبل لبنان قد أصدرت حكمًا غيابيًا بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق جورج حنا ديب وآخرين، في قضية تتعلق بتصنيع وتهريب المخدرات.

ونفى دكتور فود الاتهامات المنسوبة إليه، وقدم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي روايته بشأن القضية، معتبرًا أن ما يتعرض له يأتي ضمن حملة تستهدف نجاحه التجاري والعلامة الغذائية الخاصة به.

ومع اقتراب موعد الحفل المقرر في 22 أغسطس/ آب، يبدو أن المناسبة تحولت قبل إقامتها إلى مساحة جديدة للخلاف العلني بين شروق صن شاين ودكتور فود، خصوصًا مع اعتراض الأخير على ارتباط اسم طفليه بتفاصيل الاحتفال وما ينشر حوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.