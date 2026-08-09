سورية وروسيا تتوصلان إلى تفاهم بشأن مستقبل القواعد الروسية على الساحل السوري

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، أن سوريا وروسيا توصلتا إلى مذكرة تفاهم بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد، ولا سيما في قاعدتي طرطوس وحميميم على الساحل السوري.

وقالت الوزارة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن التفاهم جاء عقب مفاوضات مكثفة بين الجانبين استمرت نحو 18 شهرًا، وتركزت على مستقبل القواعد والوجود الروسي في المناطق الساحلية السورية.

وبموجب المذكرة، من المقرر أن يبدأ الجانبان خطوات لإعادة تنظيم الوجود الروسي على الساحل السوري، في إطار التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين دمشق وموسكو.

ولم تكشف وزارة الخارجية السورية عن طبيعة الإجراءات التي ستتضمنها عملية إعادة التنظيم، كما لم توضح ما إذا كانت ستشمل تغييرًا في حجم القوات الروسية الموجودة في القواعد أو طبيعة المهام التي تنفذها، أو أي ترتيبات جديدة تتعلق باستخدام المنشآت العسكرية.

وتُعد قاعدة طرطوس من أبرز مواقع الوجود العسكري الروسي في سورية، فيما تمثل قاعدة حميميم الجوية أحد أهم المراكز العسكرية الروسية في البلاد، ما يجعل أي تفاهم بشأن مستقبل القاعدتين ذا أهمية كبيرة بالنسبة إلى موسكو ودمشق.

ويأتي الإعلان عن مذكرة التفاهم بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الجانبين، ما يشير إلى أن مستقبل الوجود العسكري الروسي كان موضع نقاش واسع بين سوريا وروسيا خلال الأشهر الماضية.