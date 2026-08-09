«أخيرا هاخد حقي».. نيجار محمد تبكي فرحا بعد القبض على المتهم في قضيتها

خبرني - أعلنت الفنانة نيجار محمد سعادتها بتحرك الأجهزة الأمنية والقبض على صاحب شركة توريدات اتهمته بالحصول على 80 ألف جنيه ورفض ردها.

علقت الفنانة نيجار محمد على إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على مالك شركة توريدات، بعد اتهامه بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 80 ألف جنيه، كانت قد أقرضته له، قبل أن يرفض سداد المبلغ، إلى جانب عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها في قضية تبديد.

وظهرت نيجار محمد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، وهي متأثرة وتبكي، معربة عن سعادتها بتحرك الجهات المختصة والقبض على الشخص الذي تتهمه بالحصول على أموالها وعدم إعادتها.

وقالت نيجار محمد: «يا رب أخلص بقى عشان آخد حقي وأدفع جزء من الفلوس اللي عليا»، مشيرة إلى أنها مرت بفترة طويلة من المعاناة بسبب الأزمة، ولم تكن تتوقع أن يؤدي الفيديو الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرك رسمي.

وأضافت: «وأقسم بحياة أمي أنا كنت بعمل الفيديو وفاكرة إن مفيش حد هيعمل حاجة وإن الدنيا هتفضل بايظة، عشان بقالي فترة كبيرة في الموضوع ده»، مؤكدة أن الأزمة استمرت معها فترة طويلة وانعكست على حياتها اليومية.

وتابعت: «أنا حقيقي متشكرة لوزارة الداخلية وللحكومة، أخيرًا هيعمل معارضة يمكن الدنيا تتحل، وحقيقي أنا مش مصدقة إنه اتقبض عليه»، موضحة أنها كانت تتوقع استمرار الوضع على حاله، خاصة أنها عانت، بحسب روايتها، من تداعيات القضية لنحو عام.

وأشارت نيجار إلى أنها كانت تخشى احتمال هروب المتهم خارج البلاد أو تعرضها لأي أذى، وقالت: «أنا مكنتش عارفة حتى أقعد مع حد في كافيه وبقالي سنة في البهدلة دي».

وأضافت: «أنا عارفة إنه هيعمل معارضة ويطلع منها، بس على الأقل عرفت أخليه يعمل معارضة قبل ما يهرب برا البلد، أو يعمل فيا حاجة، مش مستوعبة»، معربة عن ارتياحها لاتخاذ إجراء قانوني بشأن القضية.

الداخلية تكشف ملابسات ضبط صاحب الشركة

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل ضبط مالك شركة توريدات، موضحة أن الأجهزة الأمنية تحركت عقب تداول منشور مصحوب بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى إحدى السيدات من عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها في قضية تبديد ضد أحد الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بعد الفحص أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو مالك شركة توريدات، محكوم عليه غيابيًا بالحبس لمدة 3 أشهر في القضية المشار إليها، والمتعلقة بإيصال أمانة.

وأوضحت أن المتهم يقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، مشيرة إلى أنه عند مواجهته بالحكم القضائي الصادر ضده أقر به.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق.

وتأتي الواقعة عقب تصعيد نيجار محمد شكواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بالحصول على حقوقها وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحها، قبل أن تعلن الأجهزة الأمنية ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.