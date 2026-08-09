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خطر يهدد مياه عمّان.. 5 آلاف متر مكعب تتسرب يوميًا من خط الديسي

  • 09 أغسطس 2026
  • 18:21
خطر يهدد مياه عمّان 5 آلاف متر مكعب تتسرب يوميًا من خط الديسي

خبرني - أعلنت وزارة المياه والري عن وجود اعتداءات كبيرة على إحدى الهوايات الرئيسية لخط مياه الديسي في منطقة الجفر، بهدف سحب المياه وتعبئة صهاريج مخالفة.

وقالت الوزارة إن الاعتداء أدى إلى تسرب نحو 5 آلاف متر مكعب من المياه يوميًا، مشيرة إلى وجود محاولات لإصلاح الضرر دون وقف ضخ مياه الديسي.

وحذرت من أن وقف ضخ مياه الديسي قد يؤثر على حصص مياه الشرب المخصصة لعدد من مناطق المملكة، ولا سيما العاصمة عمّان.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد 343 اعتداءً على منظومة مياه الديسي خلال شهر تموز الماضي، مقارنة بـ321 اعتداءً خلال شهر حزيران، فيما سُجلت 780 حالة اعتداء أخرى منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار.

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