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العراق يعلن ضبط «شبكة» خططت لتنفيذ هجمات بمسيرات (صور)

  • 09 أغسطس 2026
  • 18:14
العراق يعلن ضبط شبكة خططت لتنفيذ هجمات بمسيرات صور

خبرني - أعلنت الحكومة العراقية ضبط "شبكة" خططت لتنفيذ هجمات بمسيرات، من دون أن تكشف طبيعة الأهداف.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، وفق وكالة الأنباء العراقية، إن "جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني تمكنا من تفكيك شبكة واختراقها والقبض على عناصرها ومصادرة بعض المعدات التي بحوزتها ومنها طائرات مسيرة"، مبينا أن "هذه الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات لأهداف معينة".

العراق يعلن ضبط &laquo;شبكة&raquo; خططت لتنفيذ هجمات بمسيرات (صور) - صورة 1

وأضاف أن "العملية الأمنية كانت محكمة، حيث تم تفكيك الشبكة واختراقها وإجهاض العملية التي كانت تعتزم تنفيذها".

العراق يعلن ضبط &laquo;شبكة&raquo; خططت لتنفيذ هجمات بمسيرات (صور) - صورة 2

وأكد أن "العملية بعثت رسالة طمأنة للشارع العراقي بأن الأجهزة الأمنية ماضية من خلال توجيهات القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء علي الزيدي) بحماية الشارع العراقي وإعطاء رسالة إلى العالم أجمع".

العراق يعلن ضبط &laquo;شبكة&raquo; خططت لتنفيذ هجمات بمسيرات (صور) - صورة 3

ويأتي ضبط تلك الخلية في أعقاب إعلان السعودية، الإثنين، اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي انطلقت من العراق.

العراق يعلن ضبط &laquo;شبكة&raquo; خططت لتنفيذ هجمات بمسيرات (صور) - صورة 4

وقالت وزارة الدفاع السعودية، الإثنين، إن الدفاعات الجوية للمملكة تمكنت من اعتراض عدد من الطائرات المسيرة وتدميرها، وأشارت إلى أن تلك الطائرات المسيرة انطلقت من العراق وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض.

 

وطالبت المملكة الحكومة العراقية "باتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان".

العراق يعلن ضبط &laquo;شبكة&raquo; خططت لتنفيذ هجمات بمسيرات (صور) - صورة 5

وفي العراق، وجه الزيدي الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في ما جاء ببيان وزارة الدفاع السعودية.

 

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