اتاحة نتائج التوجيهي عبر (سند)

خبرني – أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن إتاحة الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة عبر تطبيق «سند»، فور إعلان وزارة التربية والتعليم رسميًا صدور النتائج، من خلال طريقتين تتيحان للطلبة والمواطنين الوصول إلى النتائج.

وقالت الوزارة، إن الطريقة الأولى مخصصة للطلبة المتقدمين للامتحان والمفعّلين لهويتهم الرقمية، حيث سيتمكن الطالب بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابه على «سند» من مشاهدة نتيجته مباشرة، متضمنة تفاصيل العلامات، دون الحاجة إلى إدخال رقم الجلوس أو تاريخ الميلاد.

وأضافت أن هذه الخاصية ستتاح للطلبة المفعّلين لهويتهم الرقمية من خلال تطبيق «سند» و«سند لايت» والموقع الإلكتروني لـ«سند»، وترتبط نتيجة كل طالب بحسابه الشخصي.

وأوضحت الوزارة أن الطريقة الثانية ستكون متاحة للراغبين بالاستعلام عن نتائج الطلبة دون الحاجة إلى تسجيل الدخول ، من خلال خيار «الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة» الذي سيظهر عند فتح تطبيق «سند».

وبينت أنه يمكن من خلال هذا الخيار الاستعلام عن نتيجة أي طالب بإدخال رقم الجلوس وتاريخ الميلاد، لتظهر النتيجة وتفاصيل العلامات، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى التطبيق.

وأكدت الوزارة أن الطريقتين ستتاحان فور الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم، إلى جانب الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الوزارة لإعلان نتائج الثانوية العامة.

ودعت الوزارة مستخدمي تطبيق «سند» إلى التأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، لضمان ظهور خيار الاستعلام والاستفادة من الخدمات المخصصة لنتائج الثانوية العامة كما دعت الوزارة الطلاب إلى تفعيل الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند.