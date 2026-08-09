انطلاق فعاليات معسكر التطوع الأخضر في  مراكز شباب جرش

خبرني - انطلقت في مركز شباب وشابات ساكب ،مركز شابات جرش ومركز شباب برما فعاليات معسكر التطوع الأخضر الذي تنفذه وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 تحت شعار الاستقلال 80 بالشراكة مع اليونيسيف وهيئة أجيال السلام وبمشاركة 90 شاب وشابة .

ويهدف المعسكر إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، ورفع مستوى الوعي بقضايا التغير المناخي وأهمية المحافظة على البيئة، إلى جانب تنمية مهارات المشاركين في تصميم وتنفيذ المبادرات البيئية وخدمة المجتمع، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على إحداث أثر إيجابي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتم بالتعريف بأهداف معسكرات الحسين للعمل والبناء وأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع، إلى جانب التعريف بمحاور معسكر التطوع الأخضر ودوره في تمكين الشباب من الإسهام في حماية البيئة والتعامل مع التحديات المناخية.

وتناول المدرب احمد الحوامدة عددًا من المحاور العلمية والتفاعلية، شملت مفاهيم الاحتباس الحراري والتغير المناخي وسيناريوهات المستقبل وترابط الظواهر المناخية، مع تسليط الضوء على آثار التغير المناخي على الإنسان والموارد الطبيعية، وأهمية تبني الممارسات البيئية الإيجابية للحد من آثاره.

كما يشتمل المعسكر على أنشطة تفاعلية وترفيهية تعزز روح الفريق، وتنمي مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي، وتوفر بيئة شبابية محفزة على الإبداع والمبادرة والمشاركة المجتمعية.