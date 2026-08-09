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  • رواق جرش للثقافة والتراث ينظم محاضرة صحية حول مقاومة الإنسولين وطرق الوقاية منها

رواق جرش للثقافة والتراث ينظم محاضرة صحية حول مقاومة الإنسولين وطرق الوقاية منها

  • 09 أغسطس 2026
  • 16:48
رواق جرش للثقافة والتراث ينظم محاضرة صحية حول مقاومة الإنسولين وطرق الوقاية منها

خبرني  - نظمت أسرة رواق جرش للثقافة والتراث، ممثلةً بلجنة الشباب، اليوم الأحد الموافق 9-8-2026، محاضرة صحية بعنوان «مقاومة الإنسولين وطرق الوقاية منها»، قدمتها المثقفة الصحية صفاء قطوم عضيبات ، وذلك في مقر رواق جرش للثقافة والتراث، وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الصحي والمجتمعي.
وتناولت المحاضرة مفهوم مقاومة الإنسولين، وأبرز أسبابها وأعراضها، إلى جانب عدد من الإرشادات والنصائح الصحية التي تسهم في الوقاية منها والحد من آثارها، مع التركيز على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن واعتماد نمط حياة صحي وسليم.
وأكدت المحاضرة أهمية الوعي الصحي ودوره في الوقاية من العديد من المشكلات الصحية، مشيرةً إلى أن تبني العادات الغذائية السليمة وممارسة النشاط البدني والحفاظ على نمط حياة متوازن تعد من العوامل المهمة في تعزيز الصحة العامة.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود رواق جرش للثقافة والتراث في تنظيم الفعاليات التوعوية التي تعزز الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع، وتوفر مساحة للحوار وتبادل المعرفة حول القضايا الصحية التي تمس حياة المواطنين.
وشهدت المحاضرة تفاعلًا من الحضور، الذين طرحوا عددًا من الأسئلة والاستفسارات حول مقاومة الإنسولين وسبل الوقاية منها، فيما جرى التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التوعوية التي تخدم المجتمع المحلي.

رواق جرش للثقافة والتراث ينظم محاضرة صحية حول مقاومة الإنسولين وطرق الوقاية منها
رواق جرش للثقافة والتراث ينظم محاضرة صحية حول مقاومة الإنسولين وطرق الوقاية منها
رواق جرش للثقافة والتراث ينظم محاضرة صحية حول مقاومة الإنسولين وطرق الوقاية منها
رواق جرش للثقافة والتراث ينظم محاضرة صحية حول مقاومة الإنسولين وطرق الوقاية منها
رواق جرش للثقافة والتراث ينظم محاضرة صحية حول مقاومة الإنسولين وطرق الوقاية منها

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