أزمة الليمون المستورد تتصاعد: جمعية الحمضيات تمهل وزارة الزراعة .. وتهدد بكشف التجاوزات

خبرني - أصدرت جمعية الحمضيات الأردنية التعاونية بياناً رسمياً هاجمت فيه سياسات وزارة الزراعة ووجهت لها مهلة محددة لمعالجة ملف الليمون المستورد.

واتهمت الجمعية الوزارة بعدم إحداث أي تغيير جذري، والاستمرار بنفس النهج الإداري السابق دون اتخاذ قرارات جريئة لحماية المزارعين من انهيار الأسعار والإفلاس كما حدث سابقاً مع البطاطا والبندورة.

وقالت الجمعية ان الاتفاق كان ينص على إيقاف دخول الليمون المستورد بنهاية شهر تموز 2026، ثم تمديده لمدة أسبوع حتى 8/8/2026 بناءً على طلب الوزارة، إلا أن الوزارة لم تلتزم بذلك وأدخلت نحو 200 طن لسوق عمان المركزي خلال يومين.

ومنحت الجمعية وزارة الزراعة مهلة 4 أيام إضافية من تاريخ البيان لإخلاء الأسواق من الليمون المستورد وإعادة تصدير المتبقي منه.

وفي حال عدم الاستجابة، هددت الجمعية بكشف تجاوزات وأسماء مسؤولين حاليين وسابقين منتفعين من ملف استيراد الليمون عبر منصات وتغطيات إعلامية واسعة، مع التأكيد على مواصلة حماية حقوق مزارعي الحمضيات.

وتاليا البيان :

بيان رسمي من جمعية الحمضيات الاردنية بخصوص ملف الليمون المستورد

توضح جمعية الحمضيات الاردنية التعاونية

ان وزارة الزراعة وللاسف مازالت تسير على نفس النهج القديم اداريا …

حيث لم نشعر بأي تغيير جذري خلال عام كامل من التعديل الحكومي …

حيث ان الاسماء هي نفسها من تدير المشهد

والسياسة العامة تكاد تكون نفسها بلا تغيير..

لم نشاهد اي قرار جريء يخدم القطاع الزراعي

وشاهدنا جميعاً انهيار اسعار البطاطا العام الماضي وانهيار اسعار البندورة وتكسر المزارعين وإفلاسهم

ومثلهم الكثير من اصناف الخضروات والبطيخ والشمام …

دون اي تدخل استباقي او لاحق لمعالجة هذه المشاكل التي كان من الاولى العمل عليها منذ عام مضى…

وعليه وحرصا على قطاع الحمضيات والليمون بشكل خاص لن تسمح ادارة جمعية الحمضيات الاردنية التعاونية ممثلة برئيس مجلس ادارتها

عبدالرحمن الغزاوي بالمساس بمزارعي الليمون والتعدي على حقوقهم واستمرار دخول الليمون المستورد ومنافسة الليمون المحلي …

علما بأن الليمون المستورد كان مُتفق ان تكون اخر حبة تدخل الاسواق الاردنية بنهاية شهر تموز ٧/٢٠٢٦

ولكن طُلب منا(( عطوة ))ولمدة اسبوع لانهاء كامل الكميات المُخزنة وحرصا منا على الصالح العام وعدم التصعيد وافقنا على التمديد لمدة اسبوع اي ان تاريخ ٨/٨/٢٠٢٦ لن يكون فيه ليمون مستورد داخل الاسواق الاردنية ،،

ولكن لم تلتزم الوزارة بذلك ودخل لسوق عمان المركزي لوحده بحدود ٢٠٠ طن ليمون مستورد خلال يومين فقط …

وعليه سوف نُمهل وزارة الزراعة مدة ٤ أيام اضافية

من تاريخ هذا البيان لانهاء كامل كميات الليمون المستورد داخل المملكة واعادة تصدير المتبقي منه لخارج المملكة ..

واذا لم يتم ذلك فأننا سنكون مُضطرين لكشف الكثير من ما لدينا من تجاوزات والكشف عن اسماء مُستفيدين ممن هم ما زالو على رأس عملهم وممن اصبحوا مسؤولين سابقين مُنتفعين من ملف استيراد الليمون ومن خلال جهات تنشر هذه الاسماء ويُتابعها جميع الاردنيين على منصات التواصل وصدى صوتها مُرتفع…

وفي النهاية نقولها مجددا بأننا لن نسمح بالمساس بمزارعي الحمضيات والليمون مهما كلفنا الامر …

وعلى وزارة الزراعة احترام المزارعين وممثليهم

والجميع يعلم بأن جمعية الحمضيات نفسها طويل لمحاربة الفساد والشواهد كثيرة وشمسنا لا تُغطى بغربال وسنكون فزعة لجميع القطاع الزراعي ومزارعيه لمواجهة الفاسدين…

حمى الله الوطن وشعبه

ومليكه المفدى العاشق للزراعة ..

عبدالرحمن الغزاوي

رئيس جمعية الحمضيات الاردنية التعاونية

نُشر بتاريخ ٩/٨/٢٠٢٦ الساعة ٤ مساءا