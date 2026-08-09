جامعة الشرق الأوسط تطلق 7 تخصصات نوعية جديدة تواكب تحولات سوق العمل وتستشرف وظائف المستقبل

خبرني - أعلنت جامعة الشرق الأوسط طرح حزمةٍ من التخصصات الأكاديمية الجديدة ابتداءً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد، ضمن استراتيجية ترتكز على استشراف المهن المستقبلية، وإعداد كوادر تمتلك المهارات التنافسية والمعارف التطبيقية في القطاعات الحيوية.

وتضم الحزمة الجديدة برامج البكالوريوس في الهندسة الصناعية، وهندسة النقل والمرور، والتكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر، وعلم التجميل، والعلاقات العامة وإدارة الفعاليات، والإسعاف والطوارئ، إلى جانب استحداث برنامج ماجستير تمريض صحة البالغين.

وتأتي هذه البرامج استجابةً للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وانطلاقًا من التزام الجامعة بتقديم تعليمٍ نوعي يجمع بين الأسس العلمية والتطبيق العملي، ويعزز جاهزية الطلبة للانخراط في بيئات العمل الحديثة، وريادة الأعمال، والابتكار.

ويُضاف إطلاق هذه التخصصات إلى منظومة أكاديمية متكاملة تضم أكثر من 55 برنامجًا أكاديميًا، مدعومةً باعتماداتٍ دولية مرموقة تشمل ASIC وFIBAA وACPE وABET، إلى جانب عضوية AACSB لكلية الأعمال، فضلًا عن حصول الجامعة على المستوى الذهبي في ضمان الجودة، وست شهادات ISO في مجالات الإدارة المؤسسية والجودة وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والامتثال، وحضورها في أبرز التصنيفات الجامعية العالمية، بما يؤكد مكانتها بوصفها مؤسسة أكاديمية تواكب التطورات العلمية، وتستثمر في بناء تخصصات تُلبي احتياجات المستقبل وتُسهم في دعم التنمية الوطنية.