الأمانة : حملة لتعزيز السلامة المرورية أمام المدارس استعداداً للموسم الدراسي

خبرني - تبدأ أمانة عمان الكبرى تنفيذ حملة ميدانية لتعزيز ورفع مستوى السلامة المرورية أمام المدارس، استعداداً لانطلاق الموسم الدراسي الجديد، وذلك ضمن جهودها لتوفير بيئة مرورية آمنة للطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية.

وتتضمن الحملة تنفيذ أعمال تخطيط وتجديد ممرات المشاة أمام المدارس، إلى جانب متابعة جاهزية عناصر السلامة المرورية وتنظيم حركة المركبات والمشاة في محيط المدارس، بما يسهم في الحد من الازدحامات المرورية ورفع مستوى الانضباط والسلامة خلال أوقات دخول الطلبة وخروجهم.

وأكد مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة المهندس شادي الروابدة أن الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاستباقية التي تنفذها الدائرة قبيل بدء الموسم الدراسي، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من المخاطر أمام المدارس، مشيراً إلى أهمية جاهزية ممرات المشاة والعلامات المرورية التي تساعد على تنظيم حركة الطلبة والمركبات.

وأشار إلى أن دائرة عمليات المرور ستواصل متابعة الوضع المروري أمام المدارس خلال الموسم الدراسي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة والانسيابية المرورية، بما يضمن بيئة آمنة للطلبة وجميع مستخدمي الطريق.

ودعا الروابدة السائقين وأولياء الأمور إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، وضرورة تخفيف السرعة بالقرب من المدارس، والتقيد بممرات المشاة وإعطاء الأولوية للطلبة أثناء عبور الطريق، مؤكداً أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع مستخدمي الطريق.

