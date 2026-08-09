مجمع الملك الحسين للأعمال : الخيارات متنوعة للوصول إلى موقعنا ونظام الاصطفاف الجديد يحد من الازدحام

خبرني - أعلن مجمّع الملك الحسين للأعمال بدء تطبيق نظام جديد ومتكامل لإدارة مواقف السيارات بهدف تنظيم استخدامها، وتحسين حركة الدخول والخروج، وتعزيز الأمان، ومواكبة زيادة أعداد الشركات والعاملين والزوار ، يعتمد على تقنيات حديثة، أبرزها التعرف الآلي على لوحات المركبات (ANPR) والحواجز الذكية، إضافة إلى خدمات رقمية لإدارة الاشتراكات وتطبيق للهواتف يتيح معرفة المواقف المتاحة والوصول إليها واستقبال الإشعارات.

ويشمل النظام المدفوع في مرحلته الحالية 1,250 موقفًا داخليًا وخارجيًا، مع استمرار المواقف المجانية المخصصة للمستأجرين وفق عقودهم الحالية. كما تتضمن الخطة زيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف، وتطوير البنية التحتية، وتوفير مرافق مناسبة لذوي الإعاقة، وتعزيز محطات شحن السيارات الكهربائية.

وأكد المجمّع أن تطبيق النظام سيكون تدريجيًا وبفترة انتقالية، مع متابعة وتقييم مستمرين والاستماع إلى ملاحظات الشركات والمستخدمين، بهدف معالجة أي تحديات وتحسين تجربة الاستخدام.

كما يواصل المجمّع توفير بدائل للنقل، تشمل باص عمّان وحافلات المجمّع وخدمات بترا رايد، إلى جانب خدمة مجانية لإنزال الركاب واصطحابهم لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

وأوضح المجمّع أنه أبلغ الشركات المستأجرة مسبقًا بالنظام الجديد، مؤكدًا أن الهدف من تطوير منظومة المواقف هو رفع كفاءة الخدمات ومواكبة النمو المستقبلي للمجمّع وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا وأمانًا.

وتاليا البيان :

انطلاقًا من التزام مجمّع الملك الحسين للأعمال بمواصلة تطوير خدماته وبنيته التحتية بما يواكب النمو المستمر في مجتمع الأعمال واحتياجاته المتزايدة، وتماشيًا مع متطلبات العصر الحديث وبهدف مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية في الجوانب كافة، بدأت إدارة مجمّع الأعمال بتطبيق نظام جديد ومتكامل لإدارة مواقف السيارات، بهدف تنظيم استخدام المواقف، وتحسين حركة الدخول والخروج، وتعزيز مستويات الأمان والمراقبة، وتوفير تجربة أكثر تنظيمًا للمستأجرين والعاملين والزوار.

ويأتي تطوير منظومة المواقف في ظل الزيادة في أعداد الشركات والعاملين والزوار والطلب المتنامي على مواقف الاصطفاف، الأمر الذي يستدعي الانتقال من آلية الإدارة التقليدية إلى منظومة متكاملة وقابلة للتوسع، تستجيب للاحتياجات الحالية وتواكب النمو المستقبلي ومراحل التطوير والتوسع التي يشهدها المجمّع.

ويسهم النظام الجديد في رفع كفاءة استخدام المواقف، من خلال زيادة عدد المواقف المتاحة تدريجيًا، والحد من الازدحامات الداخلية، وتسهيل الوصول إلى المواقف المتاحة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتقنيات المستخدمة في إدارتها.

وتعتمد المنظومة الجديدة على مجموعة من التقنيات الحديثة، من بينها تقنية التعرف الآلي على لوحات المركبات (ANPR) والحواجز الذكية، بما يسهم في تسهيل حركة الدخول والخروج وتسريعها بشكل ملموس. كما توفر المنظومة الجديدة خدمات رقمية متكاملة تشمل إدارة الاشتراكات، وتطبيق للهواتف المحمولة يتيح للمستخدمين معرفة المواقف المتاحة، والوصول إلى أقرب موقف متوفر، واستقبال الإشعارات، بما يجعل تجربة استخدام المواقف أكثر سهولة ووضوحًا.

وتوفر المنظومة أيضًا خيارات اشتراك للأفراد والشركات، مع إمكانية إدارة اشتراكات الشركات من خلال حساب موحد. ويؤكد مجمّع الأعمال أن تطبيق المنظومة الجديدة لا يؤثر على المواقف المجانية المخصصة للمستأجرين بموجب العقود المبرمة معهم، والتي تبقى قائمة وفقًا للترتيبات التعاقدية النافذة والمعمول بها حاليًا .

وسيتم تطوير وتشغيل منظومة المواقف بالشراكة شركة عالمية متخصصة في الحلول التقنية والهندسية، بما في ذلك حلول التنقل الذكي وأنظمة إدارة المواقف.

ويتزامن تطبيق النظام الجديد لإدارة مواقف السيارات مع خطة طويلة الأمد لتطوير منظومة المواقف وزيادة طاقتها الاستيعابية تدريجيًا؛ حيث سيشمل النظام المدفوع في المرحلة الحالية 1,250 موقفًا داخليًا وخارجيًا، فيما تستمر المواقف الأخرى دون رسوم وفقًا للترتيبات التعاقدية القائمة والالتزامات السابقة مع الشركات المستأجرة. ويترافق ذلك مع العمل على تطوير المواقف الحالية وإضافة مواقف جديدة. كما يجري العمل حاليًا على تهيئة مرافق المواقف وتعزيز سهولة الوصول إليها بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وتطبيق أنظمة وحلول ذكية لإدارة المواقف، بما يعزز القدرة على تلبية الطلب المتزايد ومواكبة الاحتياجات المستقبلية.

وبالتوازي مع تطوير منظومة المواقف، يواصل المجمّع توفير خيارات متنوعة للتنقّل والوصول إليه، تشمل باص عمّان، وحافلات النقل التابعة للمجمّع، مع العمل على زيادة عددها، إلى جانب خدمات بترا رايد التي توفر خيارًا إضافيًا موثوقًا للتنقل من المجمّع وإليه، وإتاحة خيارات تفضيلية للتنقلات الخاصة بالشركات وبين المحافظات، بما يمنح المستخدمين بديلًا عمليًا عن استخدام المركبات الخاصة في بعض الرحلات، فضلًا عن إتاحة خدمة مجانية لإنزال الركاب واصطحابهم لمدة تصل إلى 20 دقيقة، بما يوفر مرونة أكبر في خيارات التنقّل والوصول.

كما أن إدارة المجمّع، وفي إطار نهج الشفافية الذي تتبعه، قد حرصت على إبلاغ الشركات المستأجرة كافة مسبقًا بالنظام الجديد وآلية تطبيقه، وإتاحة المجال أمامها لطرح الاستفسارات والملاحظات والحصول على التوضيحات اللازمة قبل بدء التطبيق.

كذلك، فقد تم تخصيص فترة انتقالية قبل التطبيق الكامل للمنظومة، بهدف إتاحة الوقت الكافي للشركات والعاملين للتعرف إلى النظام وآليات استخدامه، ومتابعة تجربة التطبيق عمليًا. كما ستخضع آليات التطبيق خلال المرحلة الانتقالية للمتابعة والتقييم المستمر، والاستفادة من الملاحظات العملية للمستأجرين والمستخدمين أثناء فترة التجريب، بما يسهم في معالجة أي تحديات تشغيلية وتحسين تجربة الاستخدام.

ويدرك مجمّع الأعمال أن الانتقال من آلية إدارة المواقف السابقة إلى النظام الجديد يمثل تغييرًا بالنسبة للعاملين والمستخدمين، وأن هذا التغيير أثار عددًا من التساؤلات والملاحظات التي يتفهمها ويقدّرها. ويؤكد حرصه على مواصلة التواصل مع الشركات المستأجرة ، والاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات وتقديم التوضيحات اللازمة، بما يسهم في تطبيق المنظومة بأكبر قدر من الوضوح والتنظيم.

ويجري تطبيق المنظومة الجديدة بصورة مرحلية، مع متابعة الأداء التشغيلي ومستوى الخدمة خلال مراحل التطبيق، بما يضمن المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين والمستخدمين واستمرارية أعمال الشركات داخل المجمّع. كما أن تطوير منظومة المواقف يعكس نهج مجمّع الأعمال في الاستثمار المستمر في بيئة عمل متكاملة وآمنة وقادرة على مواكبة احتياجات مجتمع الأعمال ونموه المستقبلي.