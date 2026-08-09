نتنياهو: إيران لن تمتلك أسلحة نووية سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا

خبرني - شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو الهدف الذي تسعى إيران لتحقيقه بحسب نتنياهو بالرغم من نفي طهران لذلك.

وقال نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء "أريد أن أؤكد مرة أخرى أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، وطالما أنني رئيس للوزراء، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أنه لا توجد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بل هي مجرد تبادل للرسائل عبر وسطاء.

وأوردت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن عراقجي، أنه لن تكون هناك مفاوضات ما دامت الانتهاكات الأميركية للاتفاق المؤقت مستمرة.

ووضعت إيران ستة شروط أمام الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، أبرزها إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأميركية من محيطها ودفع تعويضات عن أضرار الحرب، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، فيما قالت واشنطن إن طهران تعهدت بعدم فرض رسوم على السفن والسماح بتدفق النفط عبر المضيق، وسط مفاوضات تجري بوساطة سلطنة عُمان بشأن ترتيبات الملاحة.