مصفاة البترول الأردنية تحقق 62.1 مليون دينار أرباحاً صافية في النصف الأول من 2026

خبرني - أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن ارتفاع أرباحها الصافية الموحدة بعد الضريبة إلى 62.117 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 32.479 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وأظهرت البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة، ارتفاع الأرباح قبل ضريبة الدخل إلى 81.326 مليون دينار، مقارنة مع 43.043 مليون دينار، بنمو نسبته 89%.

وبلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 61.927 مليون دينار، مقابل 32.156 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي، فيما ارتفعت حصة السهم من الأرباح إلى 62 فلساً، مقارنة مع 32 فلساً.

وارتفع صافي المبيعات الموحدة للشركة وشركاتها التابعة بنسبة 34%، ليصل إلى 973.474 مليون دينار، مقارنة مع 728.609 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

وعلى مستوى الأنشطة، حقق نشاط التكرير أرباحاً بعد الضريبة بلغت 38.273 مليون دينار، مقارنة مع 21.381 مليون دينار، بارتفاع نسبته 79%.

كما ارتفعت أرباح شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية إلى 13.011 مليون دينار، مقابل 8.783 مليون دينار، بنمو نسبته 48%.

وحققت الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال أرباحاً بلغت 7.513 مليون دينار، فيما بلغت أرباح الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية 3.320 مليون دينار.

وبلغ إجمالي موجودات الشركة وشركاتها التابعة 2.049 مليار دينار في نهاية حزيران 2026، مقارنة مع 1.807 مليار دينار في نهاية عام 2025، فيما ارتفعت حقوق الملكية إلى 711.953 مليون دينار، مقابل 699.848 مليون دينار.

وأكدت الشركة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استدامة عملياتها التشغيلية، وتنويع مصادر التوريد، والاحتفاظ بمخزون آمن، في ضوء الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وما رافقها من ارتفاع في أسعار النفط وكلف الشحن والتأمين، بما يدعم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي.