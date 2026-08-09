ميسي يصل إلى الأرجنتين.. الكشف عن تفاصيل جنازة والده

خبرني - وصل أسطورة برشلونة وقائد إنتر ميامي ليونيل ميسي إلى الأرجنتين حيث يستعد لوداع والده خورخي ميسي، والذي توفي أمس السبت بعد صراع مع المرض.

وأكدت صحيفة ''سبورت'' أن ميسي وصل إلى مسقط رأسه في الأرجنتين وهي مقاطعة سانتا في مدينة روساريو، أمس السبت في تمام الساعة 8:40 مساء على متن طائرة خاصة جاءت من فلوريدا.

ووصل ميسي إلى روساريو تحت حراسة مشددة ليتم نقله في سيارة إلى منزل عائلته ليجتمع ليونيل مع والدته سيليا كوتشيتيني، إلى جانب أخوته رودريغو وماتياس، وماريا سول.

وأوضحت الصحيفة أن عائلة ميسي سوف تقيم جنازة لخورخي اليوم في مقبرة إل برادو، وهي مقبرة خاصة تقع على مشارف روساريو حيث ستكون الجنازة ذات طابع خاص للغاية ومقتصرة على العائلة والأصدقاء المقربين فقط.

وكان خورخي شخصية مؤثرة في حياة ميسي حيث كان وكيل أعمال النجم الأرجنتيني وساعد ابن الـ39 عاما كثيرا في مسيرته الكروية.

وتأتي وفاة خورخي ميسي في مرحلة مهمة من مسيرة نجله الذي ارتبط اسمه بوالده على مدار سنوات طويلة بعدما كان أحد أهم الداعمين له منذ بداياته في كرة القدم، وأسهم في إدارة خطواته خلال الرحلة التي انتهت بتحوله إلى أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

ولم يتحدد حتى الآن موعد عودة ليونيل ميسي إلى الولايات المتحدة أو موعد استئناف مشاركاته مع إنتر ميامي، في ظل حصول اللاعب على الوقت الكافي للبقاء مع أسرته وتجاوز هذه المحنة الإنسانية.