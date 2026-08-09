نتنياهو: لا انسحاب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس

خبرني - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ترفض وثيقة النقاط الخمس عشرة. ولن يقوم الجيش الإسرائيلي بأي انسحاب من غزة حتى يتم نزع سلاح "حماس" بشكل كامل

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة: "لا شك أنكم لاحظتم نقطة مثيرة للاهتمام، وهي أن إيران تهاجم جميع دول المنطقة، بل وحتى خارجها، إلا دولة واحدة لا تهاجمها، ألا وهي دولة إسرائيل. لم تهاجمنا حتى الآن، وقد تفعل، ولكن لماذا مرت أسابيع طويلة دون أن تهاجمنا؟ لأنها تدرك حجم الضربة القوية التي سنوجهها لها إن فعلت".

وأضاف: "أقول هذا لأننا شهدنا مؤخرا، خلال اليومين الماضيين، موجة من الشائعات حول ضعف إسرائيل وانسحابها من جميع الجبهات. والمثير للسخرية أن هذه الهجمات تأتي من أشخاص دعوا إلى الانسحاب من قطاع غزة بأكمله، وعدم دخول لبنان بتاتا، وعدم ضرب إيران. لذا، أود أن أستعرض معكم بإيجاز كل جبهة:

أولا، إيران - أُقدر كثيرًا الرئيس ترامب. إنه أعظم صديق لنا في البيت الأبيض. وأُقدر كثيرا الشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة ضد محاولات إيران للتسلح بالأسلحة النووية. وأود أن أؤكد مجددًا: سواء وجد اتفاق أم لا، وطالما أنا رئيس الوزراء، لن تمتلك إيران أسلحة نووية. لأن وجود بلدنا العزيز، بلدنا جميعا، وجود إسرائيل، أمر لا يقبل المساومة.

أما بخصوص لبنان، فنحن نسمع أيضًا شائعات شتى في لبنان. أودّ أن أوضح: في الأيام الأخيرة، قامت إسرائيل بعمل حازم في لبنان، حيث قضت على إرهابيين، بمن فيهم بمرتفعات علي طاهر. لا يمكنني الخوض في تفاصيل هذا الأمر. نحن في خضم عملية بالغة الأهمية. نعمل بكل ما أوتينا من ذكاءٍ وحكمة، بعزيمة وحكمة مع الجيش الإسرائيلي، ونقضي على التهديدات.

أما بخصوص قطاع غزة، فأود أولا وقبل كل شيء توضيح الأمر الأهم: ما دمت رئيسا للوزراء، فلن تكون هناك دولة فلسطينية، لا في غزة ولا في الضفة الغربية. لا "فتحستان" ولا "حمستان".

أما بخصوص الأمور المحددة التي وردت في الأخبار مؤخرا، فأود أن أكون دقيقا هنا: إسرائيل ترفض وثيقة النقاط الخمس عشرة.

وأضاف: "سمعتُ البعض يقول: "لم تقل هذا". أكررها هنا: "إسرائيل ترفض وثيقة النقاط الخمس عشرة. لن ينسحب الجيش الإسرائيلي حتى تُنزع حماس سلاحها. وعندما أقول نزع سلاح حماس، فأنا أعني الأسلحة الثقيلة والخفيفة، جميع أنواع الأسلحة. ونتحدث عن نزع سلاح حقيقي، لا مجرد نزع سلاح صوري. نتحدث الآن مع الأميركيين حول هذه المسألة. لديهم أفكار، بعضها مقبول لدينا وبعضها غير مقبول، ونحن نعرف كيف نتصدى لها. لقد أثبتنا ذلك في الماضي ونثبته اليوم. إضافةً إلى ذلك، سيواصل الجيش الإسرائيلي إحباط أي تهديدات ضد قواتنا ومواطنينا".

واعتبر نتنياهو أن "وجود إسرائيل وأمن جميع مواطنيها أمر غير قابل للمساومة. نحن ثابتون على هذه المصالح. لا نكتفي بالتصريحات، بل نثبت ذلك على أرض الواقع. لقد أثبتنا ذلك مرارا عندما دخلنا رفح، وعلى محور فيلادلفيا، وعندما دخلنا لبنان وقضينا على نصر الله ومستودع الصواريخ هناك، وعندما هاجمنا إيران مرتين. على عكس كل من يدّعي... نحن نفعل ما يلزم لأمن إسرائيل، ونستطيع ونعرف كيف ندافع عن موقفنا حتى أمام أقرب حلفائنا عند