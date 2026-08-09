الخلايلة: بحب صندوق النقد.. الأردن ومصر عذبوه بالقروض

خبرني - قال رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب علي الخلايلة، إنه "يقال إن هناك رفعاً لأسعار فواتير الكهرباء والماء من قبل الحكومة، بناءً على تعليمات من صندوق النقد الدولي".

وأكد الخلايلة، في تصريحات له، أنه لا يرى أي تدخل لصندوق النقد الدولي في السياسات الداخلية للأردن، مستدركاً بالقول، متهكماً: "أنا بحب صندوق النقد الدولي، لأن الأردن ومصر عذبوه من خلال قروض تصل إلى 30 سنة".

وفي سياق منفصل، أشار الخلايلة إلى ظهور شركات جديدة في السوق المحلية، قبل نحو شهرين، متخصصة في تقسيط فواتير الكهرباء، معلناً عزمه التواصل مع محافظ البنك المركزي، عادل شركس، للتحقق من مدى ترخيص هذه الشركات وخضوعها لمظلة البنك المركزي، فضلاً عن التثبت من قانونية أرباحها.