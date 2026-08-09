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العموش عن رسوم دراسة الطب: (والله لو إنه بدرس نووي مش هيك)

  • 09 أغسطس 2026
  • 13:20
العموش عن رسوم دراسة الطب والله لو إنه بدرس نووي مش هيك

خبرني - طالب النائب الدكتور حسين العموش، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، بإجراء إصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي والجامعات، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في آليات تقييم الجودة والاعتماد، بحيث تقاس الجودة الحقيقية بمخرجات التعليم وكفاءة الخريجين، لا بتجميع الأوراق والملفات.

وقال العموش إن الجامعات يجب أن تبقى منارات للعلم والمعرفة وبناء الإنسان، لا مؤسسات هدفها تحقيق "الأرباح الفاحشة"، مشدداً على ضرورة وضع حد للتكاليف المرتفعة التي يتحملها الطلبة وذووهم.

وأشار إلى ارتفاع رسوم دراسة بعض التخصصات، قائلاً إن رسوم دراسة الطب تصل إلى 300 دينار للساعة الدراسية، وأضاف ساخراً: "والله لو إنه بدرس نووي مش هيك"، في إشارة إلى ارتفاع كلفة التعليم الجامعي والأعباء التي تفرضها على الأسر الأردنية.

ودعا العموش إلى وضع امتحان كفاءة موحد لخريجي الجامعات الخاصة، بهدف قياس مستواهم والتأكد من امتلاكهم الحد الأدنى من المهارات والمعارف المطلوبة لسوق العمل، مؤكداً أن تقييم جودة التعليم يجب أن يستند إلى مستوى الخريج وقدرته وكفاءته.

ولفت إلى حجم المعاناة التي تتحملها الأسر الأردنية لتأمين التعليم الجامعي لأبنائها، قائلاً إن الأردني يضطر إلى بيع أرضه وسيارته وذهب زوجته من أجل تعليم أبنائه في ظل ارتفاع تكاليف الدراسة.

وأكد العموش أن إصلاح قطاع التعليم العالي لم يعد ترفاً، وإنما ضرورة وطنية، داعياً إلى سياسات تضمن جودة التعليم، وتخفف الأعباء المالية عن الطلبة وأسرهم، وتحافظ على مكانة الجامعات بوصفها مؤسسات علمية تسهم في بناء مستقبل الأردن.

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