تشغيل خطي النقل المنتظم (اربد–الزرقاء) و (اربد– جرش)

خبرني - أطلقت هيئة النقل البري في مجمع سفريات اربد المركزي المعروف بـ"مجمع عمان الجديد" اليوم الأحد، تشغيل خطي النقل العام المنتظم اربد – الزرقاء واربد– جرش، إيذانا بانطلاق المرحلة الثانية من مشروع النقل العام المنتظم.

جاء ذلك بحضور مدير عام هيئة النقل البري رياض الخرابشة، ومديرة شؤون المحافظات في هيئة تنظيم النقل البري المهندسة رولا العمري، ومدير مكتب الهيئة في اربد محمد العلاونة، وأمين سر نقابة أصحاب الباصات الأردنية عصمت جرادات، ونائب نقيب أصحاب الباصات الأردنية جهاد الصفدي، ومدير مشروع النقل المنتظم المهندس عبادة أبو قمر وعدد من ممثلي قطاع النقل والمشغلين.

ويبلغ عدد المركبات العاملة على خط اربد – الزرقاء 42 باص كوستر، فيما سيعمل على خط اربد – جرش 15 حافلة بسعة 50 راكبا، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الربط بين المحافظات وتوفير خدمات نقل عام أكثر انتظاما وأمانا واعتمادية للمواطنين.

وأكد الخرابشة، أن الهيئة تواصل تنفيذ خططها بتطوير منظومة النقل العام في اربد، بما يسهم في توفير خدمات نقل حديثة ومنظمة تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح أنه تم تركيب أجهزة الدفع الإلكتروني وأنظمة التتبع الإلكتروني (GPS) والكاميرات الذكية على جميع المركبات العاملة على الخطين، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم خدمات النقل العام.

وأشار إلى أن أنظمة الدفع الإلكتروني ستسهم في تسهيل عملية دفع الأجرة وتعزيز الشفافية، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تساعد الهيئة على تطوير الخدمة وتحسينها، فيما ستعمل أنظمة التتبع الإلكتروني على مراقبة انتظام الرحلات والالتزام بمواعيد الانطلاق والوصول، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمة المقدمة للركاب، فضلا عن دور الكاميرات الذكية في تعزيز السلامة والأمان داخل المركبات.

من جهتها، أكدت المهندسة العمري، أن المرحلة الثانية من المشروع تعكس توجه الهيئة نحو تطوير منظومة النقل العام بصورة متكاملة، من خلال رفع مستوى التنظيم والكفاءة والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة ومتابعة حركة المركبات، مؤكدة أهمية الشراكة مع المشغلين والعاملين في قطاع النقل لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه في تقديم خدمة آمنة ومنتظمة وذات جودة للمواطنين.

بدوره، قال العلاونة، إن من أبرز المزايا التي سيتم توفيرها للمواطنين إتاحة خدمة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) داخل المركبات، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة مستخدمي النقل العام ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في تقديم خدمات نقل متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن إدخال خطي اربد–الزرقاء واربد– جرش ضمن مشروع النقل العام المنتظم يمثل نقلة نوعية في خدمات النقل بين المحافظات، إذ سيوفر للمواطنين وسيلة نقل أكثر انتظاما واعتمادية من خلال الالتزام بمواعيد محددة للرحلات، ورفع مستوى الراحة والسلامة، ما يشجع على استخدام النقل العام ويخفف من الاعتماد على المركبات الخاصة.

وبين أن محافظة اربد تشهد خلال الفترة الحالية تطورا متسارعا في قطاع النقل العام، نتيجة الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم النقل البري بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشاريع نوعية تهدف إلى تحديث أسطول النقل وتوسيع شبكة النقل المنتظم وإدخال الأنظمة الذكية التي ترتقي بمستوى الخدمة وتعزز كفاءتها.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير خدمات النقل العام في مختلف مناطق المحافظة، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى توفير منظومة نقل حديثة وآمنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف العلاونة، إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مشاريع التطوير في قطاع النقل العام، بما يعزز مكانة محافظة اربد كنموذج رائد في تطوير منظومة النقل على مستوى المملكة، مؤكدا أن الهيئة ستواصل العمل على تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المواطنين وتقديم خدمات نقل تليق بهم وتواكب التطورات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، ثمن جرادات والصفدي إطلاق المرحلة الثانية من المشروع التي تتضمن 7 مسارات لربط المحافظات فيما بينها، مؤكدا أن التوسع في تشغيل المسارات المنتظمة واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع والكاميرات، إلى جانب الخدمات التقنية داخل الحافلات، يمثل توجها مهما للارتقاء بمستوى النقل العام وتحسين تجربة المواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل النقل العام بدلا من المركبات الخاصة.