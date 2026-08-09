لعبة تنتهي بكارثة.. وفاة طفلين داخل صندوق سيارة في الجزائر

خبرني - استيقظ الجزائريون، الأحد، على فاجعة وفاة طفلين من بين 3 احتُجزوا داخل الصندوق الخلفي لسيارة، حيث فارقا الحياة اختناقاً، بينما كان سكان المنطقة يواصلون البحث عنهم.

ووقعت المأساة بعدما دخل الأطفال الثلاثة، خلال اللعب، إلى الصندوق الخلفي لسيارة تعود إلى عمهم، قبل أن ينغلق الغطاء عليهم، ليجدوا أنفسهم عاجزين عن فتحه والخروج منه.

فبقوا محتجزين داخل الصندوق لمدة 7 ساعات، فيما أسهم ارتفاع درجات الحرارة في تفاقم الوضع، ليلفظ طفلان أنفاسهما الأخيرة، بينما نجا الطفل الثالث الذي ظل عالقاً إلى جانبهما حتى لحظة العثور عليهم.

إلى ذلك وثق مقطع فيديو، تمتنع "العربية.نت" عن نشره، لحظة فتح صندوق السيارة، حيث ظهر الطفل الثالث في حالة صدمة شديدة أثناء محاولة عناصر الحماية المدنية إخراجه، فيما كان الطفلان الآخران قد فارقا الحياة.

فيما أثار الحادث صدمة واسعة في الجزائر، خاصة بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من التعاطف الكبير مع الأطفال وعائلاتهم.

حوادث متكررة

وفي تعليقه على الحادثة، قال المختص الاجتماعي، نور الدين إسماعيلي، لـ"العربية.نت" إن مثل هذه الحوادث تتكرر بسبب عدم إدراك الأطفال، بحكم صغر سنهم، للمخاطر التي قد تواجههم، مثل البقاء عالقين في أماكن مغلقة أو السقوط من أماكن مرتفعة أو التعرض لحوادث أخرى.

كما أضاف إسماعيلي أن للأولياء دوراً أساسياً في مراقبة أبنائهم وتوعيتهم بالمخاطر، مشدداً على أهمية مرافقة الأطفال ومتابعتهم حتى ما بعد سن المراهقة، مع اختلاف أساليب المتابعة بحسب العمر والحالة النفسية لكل طفل.

كذلك دعا إلى توفير مزيد من مرافق الترفيه واللعب الآمنة للأطفال، مثل المساحات الرياضية والترفيهية والمسابح، بما يحد من لجوئهم إلى ابتكار ألعاب أو ممارسات قد تعرض حياتهم للخطر.