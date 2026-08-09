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  • كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم محاضرة علمية حول اليقظة الدوائية للطاقم الطبي في المستشفى التخصصي

كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم محاضرة علمية حول اليقظة الدوائية للطاقم الطبي في المستشفى التخصصي

  • 09 أغسطس 2026
  • 13:14
كلية الصيدلة في عمان العربية تنظم محاضرة علمية حول اليقظة الدوائية للطاقم الطبي في المستشفى التخصصي

خبرني  - في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها جامعة عمان العربية لنشر ثقافة التبليغ عن الآثار الجانبية للأدوية وتعزيز السلامة الدوائية لدى الكوادر الصحية، نظمت كلية الصيدلة في الجامعة محاضرة توعوية بعنوان "مقدمة إلى اليقظة الدوائية وأهميتها"، قدّمتها الدكتورة لبنى غرايبة نائب عميد كلية الصيدلة، وبمشاركة عدد من طلبة وخريجي البرنامج، حضرها (30) عضوًا من الكادر الطبي في المستشفى التخصصي.

وتناولت المحاضرة المفاهيم الأساسية لليقظة الدوائية ودورها المحوري في ضمان سلامة استخدام الأدوية، إضافةً إلى أهمية التبليغ عن الآثار الجانبية في الكشف المبكر عن المخاطر الدوائية والحد من انعكاساتها على صحة المرضى، كما استعرضت الآليات العملية المتّبعة في رصد وتوثيق الأعراض الجانبية، وسبل تعزيز مشاركة الكوادر الطبية والصيدلانية في هذا المجال الحيوي، وشارك في تقديم المحاضرة طلبة ماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية: آمنة أبو قمر، و حمزة الحموي، اللذان أثريا اللقاء بمداخلات علمية تناولت الجوانب العملية والتطبيقية لليقظة الدوائية، بما يعزز من الاستفادة العملية للحضور من الطاقم الطبي.

وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة غرايبة على أن استهداف الكوادر الطبية العاملة في المستشفى التخصصي يأتي انطلاقًا من حرص كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمرافق الصحية، مما يسهم في ترسيخ ثقافة التبليغ الاستباقي عن الآثار الجانبية بوصفه ركيزة أساسية لحماية صحة المريض وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدّمة للمجتمع.

كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم محاضرة علمية حول اليقظة الدوائية للطاقم الطبي في المستشفى التخصصي
كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم محاضرة علمية حول اليقظة الدوائية للطاقم الطبي في المستشفى التخصصي
كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم محاضرة علمية حول اليقظة الدوائية للطاقم الطبي في المستشفى التخصصي

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