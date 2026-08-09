مجموعة المناصير تُطلق (أهلاً مناصير) وتفتح أبواب معرضها الرئيسي – نقطة الوصول الموحّدة إلى جميع خدماتها ومنتجاتها

خبرني - تحت رعاية وحضور نائب رئيس هيئة مديري المجموعة، السيد عفانة نمر عفانة، وبمشاركة طاقم الإدارة التنفيذية وكوادر شركات مجموعة المناصير كافة، أطلقت مجموعة المناصير مركز الاتصال الموحّد "أهلاً مناصير" وافتتحت معرض المنتجات في مقرّها، في خطوة تهدف إلى توفير قنوات موحّدة تتيح للأفراد وقطاع الأعمال الوصول إلى منظومة أعمال المجموعة بمختلف قطاعاتها الإنتاجية والخدمية الحيوية؛ عبر الرقم الموحّد للاتصال 065800600، والرقم الموحّد للواتساب 0797800600، وموقع واحد للزيارة في معرض المنتجات بمقر مجموعة المناصير في عمّان، بما يجعل خدمات المجموعة ومنتجاتها أقرب من أي وقت مضى إلى العملاء في مختلف أنحاء المملكة.

ويأتي إطلاق "أهلاً مناصير" وافتتاح معرض المنتجات امتداداً لمسيرة مجموعة المناصير ورؤية إدارتها التنفيذية في تطوير تجربة عملائها وتعزيز حضور خدماتها ومنتجاتها في حياة الأردنيين، انطلاقاً من إيمانها بأن سهولة الوصول إلى الحلول لا تقل أهمية عن جودة الحلول نفسها، وأن تجربة العميل تبدأ منذ اللحظة الأولى للتواصل.

ويتولى فريق "أهلاً مناصير" استقبال استفسارات العملاء وتوجيهها مباشرة إلى الجهة المعنية، ولا يقتصر دوره على استقبال الطلبات وتحويلها، بل يستمر في متابعتها مع الجهات المختصة، والتأكد من مستجداتها واستكمالها، إلى جانب متابعة ما بعد البيع عند الحاجة، وصولاً إلى النتيجة المطلوبة.

وبذلك، أصبح الوصول إلى منظومة أعمال مجموعة المناصير متاحاً اليوم عبر رقم واحد وموقع واحد؛ سواء من خلال التواصل المباشر مع فريق "أهلاً مناصير"، أو عبر زيارة المعرض الذي يجمع مجموعة واسعة من منتجات وخدمات المجموعة في مكان واحد، بما يختصر المسافة بين العملاء وما يحتاجونه من حلول في مختلف القطاعات.

في قطاع الإنشاءات ومواد البناء، يوفّر مركز التواصل الموحّد الوصول إلى منظومة متكاملة تشمل خدمات الخرسانة الجاهزة عبر شبكة تضم أكثر من 22 خط إنتاج موزعة في مختلف محافظات المملكة، بما يضمن سرعة التوريد وتلبية احتياجات المشاريع أينما كانت، إلى جانب المنتجات الخرسانية المصنعة في مصانع المجموعة في عمّان، والأغوار، والعقبة، والتي تشمل منتجات الطوب، والإنترلوك، وغيرها من المنتجات التي تلبي مختلف المتطلبات الإنشائية.

كما يصل كافة العملاء إلى مختلف أنواع الإسمنت بمواصفاته وعلاماته التجارية المتنوعة، سواء المعبأ أو السائب، إضافةً إلى حلول شيلد المناصير لكيماويات البناء، والتي تضم أكثر من 150 منتجاً ضمن 12 فئة من التطبيقات الإنشائية المتخصصة.

وتمتد هذه المنظومة لتشمل المواد الخام والركام المُستخدمة في المشاريع الإنشائية والصناعية حيث تُستخرج مواد مثل البازلت والحجر الجيري من مواقع الكسارات المتعددة من أنحاء المملكة، إلى جانب ذلك، يصل مركز التواصل الموحّد الأفراد وقطاع الأعمال إلى خدمات تصميم وتصنيع وتركيب الهياكل الفولاذية التي تلبي احتياجات المشاريع بمختلف أحجامها عبر مصنع المناصير ستيل في المفرق.

وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، يمكن التواصل مع الفريق المختص للاستفادة من أسطول المناصير الضخم والواسع، الذي يضم مركبات متنوعة الخصائص والمواصفات والمنتشرة في كافة أنحاء المملكة، لتلبي احتياجات المشاريع وعمليات النقل المتنوعة.

وتشمل الخدمات اللوجستية توفير أبرز العلامات التجارية العالمية للآليات الثقيلة في المملكة وتجارتها وبيعها للعملاء، إلى جانب خدمات ما بعد البيع التي تشمل الصيانة المتخصصة، وقطع الغيار، والخدمات الفنية المختلفة التي يقدمها مركز المناصير للآليات، أحد أكبر مراكز خدمات الآليات الثقيلة في المنطقة، بما يوفّر للعملاء حلولاً متكاملة تشمل بيع الآليات وخدمات صيانتها.

أما في القطاع الزراعي، فيربط مركز التواصل الموحّد العملاء بمنظومة متكاملة من الحلول الزراعية تشمل حلول المناصير ناتشورال غرين وألترا، التي تقدم الأسمدة الطبيعية ومحسّنات التربة عبر تطبيقات السقاية والرش، إلى جانب علامات تجارية أخرى من الأسمدة المركبة، والبذور، والمبيدات، بالإضافة إلى منتجات الإضافات العلفية الطبيعية أنيماكس لتغذية الحيوان، التي تسهم في رفع كفاءة وجودة الإنتاج الحيواني، دعماً للمزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية في مختلف أنحاء المملكة.

كما تشمل خدمات قطاع الزيوت والمحروقات، بما في ذلك الاستفسارات المتعلقة بمحطات المناصير للزيوت والمحروقات، وخدمات المحروقات مثل خدمة توصيل الديزل، لتصبح مختلف خدمات ومنتجات المجموعة متاحة عبر نقطة تواصل واحدة، بما يعكس تكامل قطاعاتها ويجعل الوصول إليها أكثر سهولة من أي وقت مضى.

ومن خلال الجمع بين مركز التواصل الموحّد ومعرض المنتجات، تقدم مجموعة المناصير تجربة وصول متكاملة؛ فبينما يتيح "أهلاً مناصير" التواصل المباشر ومتابعة الطلبات عبر فريق مختص، يوفر معرض المنتجات مساحة تجمع منتجات وخدمات المجموعة في موقع واحد، بما يمنح العملاء فرصة الوصول إلى منظومة المناصير بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم، سواء عبر الاتصال أو الزيارة.

منذ اليوم، أصبحت حلول مجموعة المناصير أقرب إلى الجميع، من خلال تجربة تواصل موحّدة تختصر الطريق إلى مختلف منتجاتها وخدماتها، وتعزز التكامل بين قطاعاتها، بما يرسخ مكانتها كشريك وطني يقدم حلولاً متكاملة تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء.

عن مجموعة المناصير

مجموعة المناصير، منذ تأسيسها عام 1999، من الشركات الرائدة في الأردن والمنطقة في قطاعات الطاقة، والتعدين، ومواد البناء، والحلول الطبيعية وغيرها من القطاعات الحيوية. كما تلعب دورًا محوريًا في توفير فرص عمل متنوعة للأردنيين والمقيمين. وتتميز بتقديم منتجات عالية الجودة في مختلف الصناعات، إلى جانب مساهمتها في تعزيز بيئة قائمة على الابتكار والاستدامة، بما يساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة.

وقد تم تصنيف مجموعة المناصير خمس مرات ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية" الصادرة عن فوربس الشرق الأوسط، كان أحدثها في عام 2026. كما حازت المجموعة - مُمَثَّلة بمجمّع المناصير الصناعي- على الجولة الثانية من جائزة الجودة العربية في عام 2023، لتكون بذلك أول شركة أردنية تحصل على هذه الشهادة تقديرًا لأدائها المتميز.

كما تلعب مجموعة المناصير دوراً هاماً في المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات المجتمعية عدا عن الممارسات الصديقة للبيئة حيث فاز مصنع الكيماويات التابع لمجمّع المناصير الصناعي على جائزة المصنع الأخضر من غرفة صناعة الأردن للدورة 2022-2023.

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