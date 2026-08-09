الأردن يرحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين

خبرني - رحّب الأردن، اليوم الأحد، ببيان مجلس الأمن الصادر في 7 أغسطس/آب الحالي، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثيين على المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو/تموز الماضي، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 من الشهر ذاته.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية بيان مجلس الأمن، الذي شدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية.

وجددت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع السعودية، ودعمه كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.