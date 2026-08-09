ليلة نتائج التوجيهي.. خطة أمنية شاملة وتحذير حازم من هذه المخالفات

خبرني - أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفال الطلبة وذويهم بهذه المناسبة.

وأكدت المديرية أن الخطة تشمل تعزيز الإنتشار الأمني في مختلف مناطق المملكة، وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة بالزيين المدني والعسكري، إلى جانب رفع مستوى الرقابة الميدانية والآلية، ضمن تنسيق متكامل بين مختلف الوحدات والتشكيلات المختصة، للتعامل الفوري مع أي سلوكيات أو مخالفات قد تهدد السلامة العامة.

وشددت على أن إطلاق العيارات النارية سيواجَه بإجراءات قانونية صارمة، مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة مطلقي النار وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، لما يشكله هذا السلوك من خطر مباشر على حياة المواطنين وسلامتهم.

وفي الجانب المروري، أوضحت المديرية أن الإدارات المرورية ستعمل على تعزيز انتشار كوادرها على الطرق الرئيسية والمواقع المتوقع أن تشهد كثافة في الحركة المرورية لتنظيمها وضبط المخالفات الخطرة، وفي مقدمتها القيادة المتهورة والاستعراض بالمركبات، وخروج الأشخاص من المركبات أثناء المسير، إضافة إلى المواكب التي تعيق حركة السير وتعرض مستخدمي الطريق للخطر.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الاحتفال بهذه المناسبة بروح المسؤولية والوعي، بعيداً عن أي ممارسات سلبية قد تعكر فرحة الآخرين أو تمس سلامتهم، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يشكل شريكاً أساسياً في إنجاح الجهود الأمنية والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

كما هنأت المديرية الطلبة الناجحين وذويهم، متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح، مجددةً دعوتها إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، أو من خلال تطبيق 911، بالإضافة إلى رقم الواتساب (0797911911) ورقم إدارة السير (0770999030)، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بجدية وسرية تامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.