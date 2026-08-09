رابطة الدوري الأردني للمحترفين ترى النور.. والأندية تتجه نحو إدارة موحدة

خبرني - يفتح تأسيس رابطة الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم، مرحلة جديدة في مسيرة المسابقة المحلية، مع توجه الأندية نحو العمل ضمن إطار مؤسسي موحد يعنى بإدارة الدوري وتطوير جوانبه التنظيمية والتجارية والمالية، بما يعزز دور الأندية في صناعة مستقبل البطولة.

وأعلنت الأندية المحلية المشاركة في دوري المحترفين تأسيس رابطة الدوري الأردني للمحترفين، عقب الاجتماع التأسيسي الذي عقدته الأربعاء الماضي، في خطوة تستهدف اعتماد نموذج أكثر احترافية في إدارة المسابقة، يقوم على الاستقلالية والحوكمة وتطوير الموارد، والاستفادة من التجارب الدولية في إدارة روابط الدوريات.

ويأتي تأسيس الرابطة في وقت تسعى فيه أندية المحترفين إلى تطوير مواردها المالية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والمنافسة، في ظل ارتفاع كلفة المشاركة في البطولات وتعدد الالتزامات المالية والفنية، ما يجعل ملفات الاستثمار والحقوق التجارية والرعاية وتوزيع العوائد من أبرز القضايا التي يمكن أن تشكل محور عمل الرابطة خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الأندية إلى أن الرابطة ستتولى إدارة وتنظيم مسابقات دوري المحترفين والعمل على تطوير منظومة الحوكمة وتعزيز الاستدامة المالية، وتنظيم الحقوق التجارية، ووضع آليات لتوزيع العوائد، إلى جانب تحديث اللوائح ورفع المعايير التشغيلية وتحسين تجربة الجماهير والشركاء.

وقال رؤساء أندية ومتابعون للشأن الرياضي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تأسيس رابطة الدوري الأردني للمحترفين يشكل فرصة لإحداث نقلة في إدارة المسابقة وتطوير موارد الأندية، مؤكدين أن نجاح التجربة يرتبط بقدرتها على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي، خصوصا في ملفات الاستثمار والحقوق التجارية والبث وتجربة الجماهير والحوكمة.

وقال رئيس نادي الفيصلي محمد الحنيطي، إن تأسيس الرابطة يمثل خطوة متقدمة نحو بناء نموذج أكثر احترافية في إدارة المسابقة ويمنح الأندية دورا أكبر في رسم مستقبل الدوري وتحديد أولوياته، بما يخدم كرة القدم الأردنية ويعزز قدرتها على التطور والاستدامة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على بناء منتج كروي قادر على جذب الاستثمار والرعاية وتطوير الحقوق التجارية والتسويقية للدوري، بما ينعكس على الموارد المالية للأندية، مؤكدا أهمية وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الرابطة والاتحاد والأندية.

وبين الحنيطي، أن تطوير المسابقة يجب أن يشمل البث والتسويق والرعاية وتجربة الجماهير والمنصات الرقمية، بما يعزز قيمة الدوري ويزيد قدرته على استقطاب الشركاء والمستثمرين.

من جهته، قال رئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، إن الأندية تنتظر من الرابطة العمل على تعظيم الإيرادات وتطوير منظومة البث التلفزيوني، إلى جانب إحداث نقلة في تجربة المشجع قبل المباراة وبعدها، بما يسهم في رفع القيمة التجارية للمسابقة وتعزيز موارد الأندية.

وأكد أبو عبيد أن انتقال إدارة دوري المحترفين إلى رابطة تضم الأندية من شأنه أن يحدث تغييرا ملموسا في واقع الأندية وإيراداتها، مشيرا إلى أن تطوير الجوانب التجارية والتسويقية للدوري يمثل أولوية في المرحلة المقبلة.

بدورها، قالت الناشطة في الشأن الرياضي هيا باسل، إن تأسيس الرابطة يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير كرة القدم الأردنية، خصوصا من ناحية تنظيم العمل بين الأندية وتوحيد رؤاها، بما يعزز حضورها كشريك أساسي في تطوير دوري المحترفين.

وأكدت باسل أهمية وضوح الأدوار والصلاحيات بين الرابطة والاتحاد والأندية، إلى جانب وجود آليات عمل واضحة تساعد على تحقيق الأهداف المعلنة، معتبرة أن نجاح التجربة سيكون مرتبطا بقدرتها على الانتقال من الإطار التنظيمي إلى خطوات عملية يشعر بها النادي والجمهور.

من جانبه، قال المشجع يزيد الخشمان، إن الجمهور يجب أن يكون أحد المحاور الأساسية في عمل الرابطة من خلال تطوير تجربة المشجع وتسويق المباريات والمسابقات بصورة أكثر فاعلية والاستفادة من المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز حضور الدوري.

وأشار الخشمان إلى أن زيادة الحضور الجماهيري يمكن أن تنعكس إيجابا على القيمة التجارية للمسابقة، سواء من خلال عوائد المباريات أو جذب الرعاة والمعلنين، ما يجعل العلاقة مع الجمهور أحد الملفات المهمة في المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن الأندية استندت في إعداد النظام الأساسي للرابطة إلى مسودة النظام التي أعدها الاتحاد الأردني لكرة القدم، مع الاستفادة من تجارب روابط الدوريات المحترفة، وفي مقدمتها رابطة الدوري الإسباني، إلى جانب النماذج التنظيمية في الدوريين السعودي والإماراتي.

ويضع تأسيس الرابطة الكرة الأردنية أمام فرصة لتطوير دوري المحترفين على أسس أكثر استدامة، بحيث يقاس نجاحها بقدرتها على تطوير المنتج الكروي وتعزيز موارد الأندية وتنظيم الحقوق التجارية ورفع الحضور الجماهيري، بما ينسجم مع متطلبات كرة القدم الحديثة وخصوصية المسابقة الأردنية.