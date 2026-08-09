هيئة الطاقة : أغلقنا 12 محطة وقود مخالفة منذ بداية العام

خبرني - دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أيمن أبو هنية، إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على محطات المحروقات، وتغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تلاعبه بالمحروقات.

وقال خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة تبخر مادة البنزين وارتفاع معدلات استهلاكه في المركبات، إن الاجتماع جاء في ضوء ورود العديد من الشكاوى إلى اللجنة بهذا الخصوص.

وأضاف أبو هنية أن المواطنين يعبرون عن مشكلات تعرضوا لها وتستوجب المتابعة والتحقق، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات ومحدودية دخول المواطنين.

من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إن مادة "النافتا" كانت تُستورد منذ عام 2023 دون رقابة.

وأكد ضبط حالات خلط في مادة البنزين، مبينا أن الهيئة تراقب مخزون المحروقات، فيما أغلقت منذ بداية العام 12 محطة.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة بحق المحطات المخالفة تشمل الإغلاق والتشميع لمدة شهر، إلى جانب وقف تزويدها بالمحروقات لمدة مماثلة.

من جهتها، قالت وفاء المومني، من مؤسسة المواصفات والمقاييس، إن المؤسسة نفذت 3453 جولة رقابية منذ بداية العام، وأغلقت أمس 3 محطات.

وأضافت أن المؤسسة نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية 130 جولة رقابية، وفحصت 35 عينة، أظهرت النتائج وجود مخالفتين فقط، تمثلتا بارتفاع نسبة مادة الإيثانول عن النسبة المحددة البالغة 5 بالمئة، إذ تراوحت في العينتين المخالفتين بين 6 و7 بالمئة، مشيرة إلى وجود حالات خلط.

بدوره، قال عبد السلام الزيود، من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إنه جرى التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لتنفيذ حملة تشمل جميع محطات المحروقات ومراقبتها والتفتيش عليها، مشيرًا إلى وجود لجنة مختصة بمتابعة الشكاوى، واتخاذ عقوبات مشددة بحق المخالفين.

وحضر الاجتماع النواب جمال قموه، وخضر بني خالد، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي.