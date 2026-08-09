وفاة السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح

خبرني - نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، الذي وافته المنية صباح الأحد، في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاماً.

ووصف عباس السفير دياب اللوح في بيان صادر عن السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بـ"القائد الوطني"، مشيداً بـ"مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء، كرّس خلالها حياته لخدمة فلسطين والدفاع عن حقوق شعبها".

وتقدم عباس بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وذويه.

ودياب اللوح (1958–2026)، هو سياسي ودبلوماسي فلسطيني وعضو سابق في حركة فتح، شغل منصب سفير دولة فلسطين لدى عدد من الدول، أبرزها الصين واليمن وموريتانيا ومصر.

اعتقلته إسرائيل عام 1977، وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً. وبعد خروجه، تولى عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، قبل انتقاله إلى السلك الدبلوماسي عام 2005، عندما عُين سفيراً لفلسطين لدى الصين.

وفي عام 2013، عُين سفيراً لدى اليمن، قبل أن يتولى منصب سفير فلسطين لدى موريتانيا عام 2016.

وعُين اللوح سفيراً لدى مصر ومندوباً لفلسطين لدى جامعة الدول العربية في نوفمبر 2017، واستمر في منصبه بالقاهرة حتى وفاته.