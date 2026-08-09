المياه : العمل على اصلاح اعتداء على منظومة الديسي دون وقف الضخ 

خبرني - أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه والشركة المشغلة لمنظومة مياه الديسي وشركة مياه الأردن- مياهنا عن وقوع اعتداءات كبيرة على الهوايات الرئيسية لخط مياه الديسي في احدى مناطق مسار الخط الناقل في منطقة الجفر، مبينة ان الطواقم الفنية وفرق الطوارئ و الصيانة التابعة لها ولشركة مياه الديسي ديواكو تكافح منذ مساء يوم الخميس لحظة رصد الاعتداء لإصلاح الضرر الناتج عن الاعتداء دون وقف الضخ من هذه المنظومة المائية الهامة التي تعد مصدرا حيويا وهاما لتأمين احتياجات مناطق واسعة في المملكة من احتياجاتها وخاصة العاصمة عمان وما زال العمل مستمرا حتى اللحظة .

وبالتفاصيل بينت ان الاعتداءات وقعت على إحدى الهوايات الرئيسية الموجودة على طول مسار الخط في منطقة الجفر مما تسبب بكسر الهواية وبشكل مستهجن من قبل مجهولين لسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة وتسرب كميات كبيرة من المياه تقدر بنحو 5 الاف متر مكعب يوميا ، حيث تعمل الكوادر على حل يمنع وقف الضخ ، املة ان تتمكن من الإصلاح في وقت قريب .

وأشارت إلى أن الاعتداء على خط مياه الديسي ، أحد اهم المصادر الاستراتيجية المائية الوطنية في مثل هذه الأوقات والظروف يعد اعتداءً سافرا وسيؤثر بشكل واضح لا سمح الله حال وقف ضخ على كميات وحصص المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب حتى الانتهاء من اعادة اصلاح الهواية وصيانة الخط وإعادة الوضع الى ما كان عليه مؤكدة انها تعمل مع الجهات الامنية المختصة لضبط الفاعلين لتطبيق سيادة القانون وانها لن تتهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين.

ونوهت ان حجم الاعتداءات التي تعاملت معها من بداية العام الحالي حتى نهاية أيار المنصرم على هذه المنظومة بلغ 780 حالة اعتداء وفي حزيران بلغت 321 حالة وفي تموز 343 حالة .

