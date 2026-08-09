برعاية رئيس جامعة عمان العربية.. اختتام هاكاثون شمال عمّان للريادة

خبرني - تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية ، احتضنت الجامعة الحفل الختامي لهاكاثون شمال عمّان للريادة، الذي نظمته مبادرة برنامج إرادة وبالتعاون مع جامعة عمان العربية - مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ومنظمة بلان إنترناشونال - مشروع جاهزون للغد، وصندوق الحسين للإبداع والتفوق، ومساحة الصناع احد برامج مؤسسة ولي العهد، وشركة فينشر إكس (VentureX)، وشركة دينارك ،ومركز الملكة رانيا للريادة، ومركز الإسكوا للتكنولوجيا ، وذلك بحضور المهندس سامي العليمي مدير مبادرة برنامج إرادة، والسيد محمد عبيدات منسق مبادرة برنامج ارادة في الجمعية العلمية الملكية ومدير مركز الملكة رانيا للريادة ، والسيد حاتم الهباهبة مدير وحدة تمويل المبادرات التنموية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب رئيس الجامعة للتخطيط وضمان الجودة، والأستاذ الدكتور اسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية ، والسيدة نادية القديمات مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، والدكتور سامر عياصرة مدير مركز الإبداع والابتكار وريادة الاعمال وعمداء الكليات في الجامعة ، والطلبة المشاركين في الهاكاثون.

وخلال كلمته أكد الدكتور الوديان على أن جامعة عمان العربية تواصل ترسيخ دورها في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشباب من تطوير حلول إبداعية تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية والتنموية، مُشيراً إلى أن الهاكاثون يجسد أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص في رعاية الطاقات الشبابية وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق، مثمنًا جهود جميع الشركاء والمنظمين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث، ومؤكدًا التزام الجامعة بمواصلة دعم المبادرات التي تعزز ثقافة الإبداع والتميز.

بدوره أشار المهندس العليمي على أن برنامج إرادة لا ينظر إلى الهاكاثون باعتباره فعالية تنتهي بإعلان النتائج، بل تُعتبر نقطة انطلاق لمسيرة متكاملة من الدعم والتمكين، لذلك سيواصل البرنامج تقديم خدماته للمشاركين والفرق الواعدة من خلال الإرشاد والاستشارات المتخصصة، وإعداد دراسات الجدوى، ودعم الملكية الفكرية، والتشبيك مع الجهات الداعمة والشركاء، بما يسهم في تعزيز فرص نجاح هذه المشاريع واستدامتها، وأضاف خلال (ثمانية) هاكاثونات نفذتها مبادرة برنامج إرادة في مختلف محافظات المملكة، ظهر حجم الطاقات والإبداعات التي يمتلكها شبابنا، وهو ما يؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن تمكين الشباب هو الطريق نحو اقتصاد أكثر ابتكاراً وقدرة على مواجهة التحديات وصناعة الفرص.

من جهته أشار السيد الهباهبة بأهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تمكين الشباب من تحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة، وتعزز من قدرتهم على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أشاد بالمستوى المتميز للمشاريع المشاركة، وما أظهره المشاركون من إبداع وابتكار يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشباب الأردني.

بدوره بيّن الدكتور عياصرة بأن الهاكاثون يهدف إلى دعم وتمكين الشباب الرياديين في تقديم حلول ريادية مبتكرة للتحديات في محافظة العاصمة / عمّان وتحديداً منطقة شمال عمّان وتعزيز مفهوم الريادة والابتكار حيث تنوعت المشاريع المشاركة بين حلول تقنية وزراعية وصناعية وحلول لقطاع النقل والخدمات اللوجستية والبيئة ، تسهم في معالجة التحديات المحلية وخلق فرص اقتصادية مستدامة.

وشهد الهاكاثون إقبالاً واسعاً، حيث بلغ عدد المسجلين عبر المنصة الإلكترونية (169) مشاركاً من طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين ورواد الأعمال، تأهل منهم (30) مشاركاً للمرحلة التدريبية التي استمرت (5) أيام في حرم جامعة عمان العربية، وتضمنت ورش عمل مكثفة هدفت إلى تطوير مهارات المشاركين وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق، قبل أن يتأهل (14) مشروعاً إلى المرحلة النهائية، التي خضعت لتقييم من قبل لجان تحكيم متخصصة، ليُعلن في ختامها عن المشاريع الفائزة وتكريم أصحابها .



