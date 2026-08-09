فتح باب التقديم لمنح (تشيفنينغ) للدراسة في المملكة المتحدة

خبرني - أعلنت الحكومة البريطانية فتح باب التقديم لمنح "تشيفنينغ" الدراسية للعام 2026، للدراسة في الجامعات البريطانية، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 6 تشرين الأول المقبل.

وقالت السفارة البريطانية في عمان، ببيان صحافي، إن منح "تشيفنينغ" المرموقة توفر برامج ماجستير لمدة عام واحد، ممولة بالكامل في الجامعات البريطانية، للأفراد الذين يمتلكون إمكانات واضحة ليصبحوا قادة وصناع قرار ورأي في المستقبل، ويسهموا في إحداث أثر مستدام في مجتمعاتهم وعلى المستوى العالمي.

وكشفت السفارة عن إتاحة البرنامج للمستفيدين الانضمام إلى شبكة عالمية من قادة المستقبل، والاستفادة من معارف عالمية المستوى، وروابط مع المملكة المتحدة، وقيم مشتركة، بما يمكنهم من التصدي للتحديات العالمية، ودفع عجلة التنمية المستدامة في مجتمعاتهم وخارجها.

وقال السفير البريطاني لدى الأردن فيليب هول، إن الشباب الأردني موهوبون بصورة مذهلة، مشيرا إلى أن برنامج "تشيفنينغ" يتيح دعم بعض أفضل الشباب من مختلف أنحاء الأردن في أثناء سعيهم للحصول على درجات علمية عالمية المستوى بالمملكة المتحدة.

وأضاف "إذا كنتم مستعدين لاتخاذ الخطوة التالية وإحداث فرق حقيقي، فسنسعد برؤية طلباتكم".

وأشار البيان إلى أن الحاصلين على منح "تشيفنينغ" يتم اختيارهم ليس فقط لإنجازاتهم، وإنما أيضا لما يمتلكونه من إمكانات قيادية، وقدرة على بناء روابط هادفة، والتزام بإحداث أثر مستدام في مجتمعاتهم وعلى المستوى العالمي.

ولفت إلى أن البرنامج، من خلال إتاحة الوصول إلى التعليم البريطاني وشبكات العلاقات والخبرات، يزود قادة المستقبل بالأدوات والروابط اللازمة للتصدي معا للتحديات الدولية المشتركة.

ودعا البيان الراغبين في التقدم للمنحة إلى التأمل بعناية في رؤية "تشيفنينغ" وغاياتها، ومدى توافق تجاربهم وطموحاتهم مع الأثر الذي يعمل مجتمع "تشيفنينغ" العالمي على تحقيقه.

ويمكن للراغبين في التقدم للمنحة تقديم طلباتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج تشيفنينغ على الرابط: chevening.org/apply، فيما ينصح المرشحون، قبل التقديم، بالتعرف على رؤية البرنامج والموارد المتاحة، وتقييم مدى استعدادهم لتقديم طلب تنافسي.

ويشار إلى استفادة أكثر من 60 ألف متخصص من برنامج "تشيفنينغ" في تطوير مسيراتهم المهنية، منذ انطلاق البرنامج عام 1983، ما يعكس التزام المملكة المتحدة بتطوير قادة الغد.

ويعد "تشيفنينغ" برنامج المنح الدراسية العالمي التابع للحكومة البريطانية، والممول من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) والمنظمات الشريكة، ويدعم برامج ماجستير تدرس لمدة عام واحد في الجامعات البريطانية.

وينتمي الحاصلون على منح "تشيفنينغ" إلى أكثر من 140 دولة وإقليما حول العالم، فيما يبلغ عدد خريجي البرنامج أكثر من 60 ألفا، ويشكلون شبكة عالمية مؤثرة وذات مكانة مرموقة.