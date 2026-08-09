شراكة تجمع بين المركزية تويوتا ونادي عمّان FC لدعم المواهب الشابة وتمكينها من مواصلة مسيرتها الرياضية

خبرني - وقّعت المركزية تويوتا، إحدى شركات مجموعة المركزية، مؤخرًا اتفاقية شراكة مع نادي عمّان FC لدعم برنامج "دعم الأحلام وتغيير الحياة"، الهادف إلى تمكين اللاعبات واللاعبين الموهوبين من مواصلة مسيرتهم الرياضية وتطوير مهاراتهم، بغض النظر عن التحديات أو العوائق المالية التي قد تواجههم.

وقّع الاتفاقية عن المركزية تويوتا رنا حدادين، مديرة التسويق في مجموعة المركزية، وعن نادي عمّان FC رئيسه عيسى مارتو، في مقر النادي. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام المركزية تويوتا بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تمكين الشباب وإحداث أثر إيجابي ومستدام، من خلال الاستثمار في الفرص التي تسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز إمكاناتهم.

يُعدّ برنامج "دعم الأحلام وتغيير الحياة" مبادرة تنموية طويلة الأمد أطلقها نادي عمّان FC، وتركز على اكتشاف اللاعبات واللاعبين أصحاب الإمكانات العالية الذين قد يواجهون صعوبات تحول دون استمرارهم في ممارسة الرياضة. ويوفر البرنامج مسارًا متكاملًا للتطوير يشمل التدريب الاحترافي المنتظم، والمشاركة في المباريات والمسابقات، والاستفادة من مرافق وتجهيزات تدريبية عالية الجودة، ضمن بيئة إيجابية ترسّخ الانضباط والتطور الشخصي.

ويركز البرنامج على تنمية الثقة بالنفس والمهارات الحياتية إلى جانب تطوير القدرات الرياضية، بما يسهم في إعداد جيل من الرياضيين القادرين على تمثيل مجتمعاتهم وإلهام الآخرين، مع ترسيخ قيم الالتزام والعمل الجماعي والمثابرة.

وبموجب هذه الشراكة، ستسهم المركزية تويوتا في تمكين اللاعبات واللاعبين المستفيدين من الوصول إلى الفرص التي تساعدهم في الاستمرار في مسارهم التطويري، بما يضمن عدم فقدان المواهب الواعدة بسبب محدودية الموارد أو الفرص المتاحة، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للنمو والتقدم.

وتعليقًا على ذلك، قالت رنا حدادين: "نؤمن في مجموعة المركزية بأن المواهب الواعدة تستحق الوصول إلى الفرص التي تمكّنها من تحقيق كامل إمكاناتها. ومن خلال شراكتنا مع نادي عمّان FC، نسعى إلى إزالة العوائق التي قد تحول دون استمرار المواهب الواعدة في مسيرتها الرياضية، وتوفير بيئة داعمة تساعدها في تحقيق طموحاتها وتعزيز ثقتها بقدراتها. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم التنمية المجتمعية المستدامة وتمكين الشباب من بناء مستقبل أكثر إشراقًا لأنفسهم ولمجتمعاتهم".

ومن جانبه، قال عيسى مارتو: "نفتخر بهذه الشراكة مع المركزية تويوتا، والتي تتجاوز مفهوم الرعاية التقليدية لتجسد التزامًا مشتركًا بالاستثمار في الشباب وتمكينهم. فمن خلال برنامج "دعم الأحلام وتغيير الحياة"، نعمل على توفير فرص حقيقية للاعبات واللاعبين لمواصلة تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحقيق إمكاناتهم. وتنسجم هذه المبادرة بشكل كامل مع رسالة نادي عمّان FC ورؤيته في إحداث أثر إيجابي ومستدام داخل الملعب وخارجه، ويسعدنا التعاون مع شريك يشاركنا القيم ذاتها والإيمان بأهمية الاستثمار طويل الأمد في الأجيال القادمة".

تعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة بين المركزية تويوتا ونادي عمّان FC تقوم على تمكين الشباب وتعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص وتسخير الرياضة بوصفها أداة فاعلة للتنمية المجتمعية وصناعة أثر إيجابي طويل الأمد.