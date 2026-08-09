البنك العربي ومؤسسة عبد الحميد شومان ينفذان فعالية ثقافية في الزرقاء

خبرني - نفّذ البنك العربي بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، فعالية ثقافية مشتركة استهدفت مجموعة من أطفال أسر تكية أم علي، وذلك في" حديقة البنك العربي" ومكتبة "درب المعرفة" في الزرقاء.

وتعكس هذه المبادرة التزام البنك المستمر بالمسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز أثره الإيجابي في المجتمع من خلال دعم المبادرات الثقافية والتعليمية التي تسهم في تمكين الأطفال وتعزيز فرصهم في التعلم والابداع.

وشهدت الفعالية تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية التفاعلية التي قدمتها مكتبة "درب المعرفة" بهدف إثراء معارف الأطفال، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز روح الاستكشاف والتعلم في بيئة محفزة. كما شارك عدد من متطوعي البنك العربي في تنفيذ الأنشطة والتفاعل مع الأطفال، بما يعكس ثقافة العمل التطوعي لدى موظفي البنك وحرصهم على إحداث أثر إيجابي في المجتمع.

ومنذ انطلاقها عام 2013، فتحت مكتبة "درب المعرفة" أبوابها لكل طفل ويافع، لتكون رفيقة رحلتهم نحو التعلّم الذاتي، والفهم العميق، والانفتاح على العالم من حولهم. وتجمع المكتبة بين متعة القراءة، وتميّز الأنشطة الثقافية، والتجارب العلمية، والألعاب الفكرية، ما يجعلها محطة أساسية للأطفال لبناء علاقة مميزة مع المعرفة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي وإنشاء مكتبة عبد الحميد شومان في محافظة الزرقاء قد تمّ تنفيذه بتوجيهات ملكية سامية ضمن المبادرات الملكية. حيث خضعت الحديقة التي يعود تاريخ إنشائها لأكثر من 25 عاماً لعملية إعادة تأهيل وتحديث شاملة، شملت إنشاء مبنى حديث لمكتبة عبد الحميد شومان، يضمّ قاعات متعددة الأغراض ومساحات مخصصة لأنشطة اليافعين والأطفال مع تجهيزات كاملة لاستقبال ذوي الإعاقة، إضافةً إلى وحدات ألعاب أطفال متطورة ومسارات للمشي ومبانٍ إدارية وخدمية.