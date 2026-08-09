اكتمال اندماج التأمين العربية – الأردن في القدس للتأمين

خبرني - أعلنت شركة القدس للتأمين عن استكمال إجراءات اندماج شركة التأمين العربية – الأردن فيها، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، حيث تم شطب تسجيل شركة التأمين العربية – الأردن بصفتها الشركة المندمجة.



وبموجب هذا الاندماج، أصبحت شركة القدس للتأمين الشركة الدامجة والخلف القانوني لشركة التأمين العربية – الأردن، وانتقلت إليها حكماً جميع حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني.



وفي إطار استكمال متطلبات الاندماج، تمت زيادة رأسمال شركة القدس للتأمين ليصبح 17,706,170 دينار أردني من خلال إصدار وتخصيص أسهم لصالح المساهمين غير المسيطرين في شركة التأمين العربية – الأردن، وفقاً للأسس المالية والقانونية المعتمدة وبما يحفظ حقوق جميع المساهمين.



ويمثل استكمال الاندماج محطة استراتيجية مهمة وبداية مرحلة جديدة في مسيرة شركة القدس للتأمين، تجمع بين الخبرات والقدرات والموارد المتراكمة لدى الشركتين، بما يعزز قوة الشركة وملاءتها وقدرتها على المنافسة، ويوفر قاعدة أوسع للنمو والتوسع وتطوير الحلول والخدمات التأمينية.



وأكد السيد عماد مرار، الرئيس التنفيذي لشركة القدس للتأمين، أن استكمال الاندماج يمثل بداية مرحلة جديدة للشركة، قائلاً:

«نبدأ اليوم مرحلة جديدة عنوانها القوة والتكامل والنمو المستدام. ولا يمثل استكمال الاندماج نهاية عملية، بل بداية لمرحلة أوسع من النمو والتطور، سنعمل خلالها على توظيف الخبرات والقدرات المتراكمة لدى الشركتين، وتوحيد أفضل الممارسات والموارد، لتقديم خدمات وحلول تأمينية أكثر تطوراً وكفاءة، وتعزيز القيمة المقدمة لعملائنا ومساهمينا وشركائنا، مع ضمان استمرارية جميع الحقوق والالتزامات والخدمات دون تأثر «



وستواصل شركة القدس للتأمين الوفاء بجميع الحقوق والالتزامات والحقوق التأمينية والقانونية المترتبة على شركة التأمين العربية– الأردن، بالتوازي مع استكمال مراحل التكامل المؤسسي والتشغيلي وتوحيد الأنظمة والإجراءات والخدمات، بما يضمن انتقالاً سلساً ويحافظ على مصالح العملاء والمساهمين والموظفين وكافة الشركاء.



ويؤسس هذا الاندماج لمرحلة جديدة في مسيرة شركة القدس للتأمين وفي سوق التأمين الأردني، كما يعزز قدرتها على تطوير حلول تأمينية متكاملة، والاستجابة لمتطلبات العملاء والسوق بكفاءة ومرونة أكبر، وبناء قيمة مستدامة لمختلف أصحاب المصلحة، والمساهمة بفاعلية في نمو وتطور قطاع التأمين واستدامته في المملكة.