بيونسيه تنتصر في تركيا وتكسب جميع الدعاوى القضائية

خبرني - كسبت نجمة الغناء الأمريكية العالمية بيونسيه جميع الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد شركات وأفراد في تركيا، إثر محاولتهم تسجيل اسمها كعلامة تجارية دون الحصول على موافقتها.

وأظهرت وثائق قضائية قيام بيونسيه برفع سلسلة من الدعاوى القضائية ضد شركات وأفراد في تركيا، إثر محاولتهم تسجيل اسمها كعلامة تجارية دون الحصول على موافقتها.

ووفقا للبيانات المسجلة في شبكة القضاء الإلكتروني فقد تم حسم جميع القضايا لصالح الفنانة بعد وصولها إلى المحكمة العليا.

وأصدرت الدائرة المدنية الـ11 بالمحكمة العليا قرارات تُقر بعدم قانونية تسجيل اسم "بيونسيه" كعلامة تجارية من قبل أطراف خارجية في ثلاث قضايا مختلفة. وفقا لما جاء في نصوص الأحكام الصادرة عن وزارة العدل التركية.

وفيما يتعلق بالقضية الرابعة، فقد تنازل الطرف المدعى عليه عن طلب تسجيل العلامة، مما أدى إلى إغلاق الملف قبل صدور حكم النهائي.

وجاء في مذكرة الدفاع لأحد المدعى عليهم أن كلمة "بيونسيه" ليست سوى اسم أول للفنانة ولا تشير إليها حصريا، محذرين من أن حظر استخدام الأسماء الأولى للشخصيات الشهيرة سيشكل سابقة تقيد استخدام تلك الأسماء في المجال التجاري.

ورغم ذلك، فقد أيدت المحكمة العليا النجمة الأمريكية، وأكدت أن الشهرة الفائقة التي يتمتع بها الاسم وحقه في الحماية القانونية لمنع الاستغلال التجاري غير المشروع، ليُسهم هذا القرار في حماية حقوق الملكية الفكرية للفنانة داخل الأراضي التركية.