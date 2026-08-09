المولد النبوي 2026.. موعد العطلة الرسمية المرتقبة في الأردن

خبرني - تشير التقديرات الفلكية إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام ستوافق يوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس 2026

يترقب أن يصدر رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، بلاغا رسميا يحدد بموجبه تعطيل كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



الجهات المشمولة بالعطلة الرسمية المرتقبة:

الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات العامة.

الجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

أمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

الموعد المتوقع فلكيا:

تشير التقديرات الفلكية إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام ستوافق يوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس 2026، على أن يحسم الموعد الرسمي والنهائي للعطلة فور صدور البلاغ الصادر عن رئاسة الوزراء.