ادعت التحرش وطالبته بـ50 دينارا.. تفاصيل واقعة ابتزاز سائق نقل ذكي في عمان

خبرني - كشف الصحفي غازي مرايات تفاصيل واقعة ابتزاز قيل إن كابتن يعمل على إحدى مركبات النقل الذكي تعرض لها في العاصمة عمان، بعد رحلة نقل لفتاة من منطقة في غرب عمان الى منطقة اخرى ضمن الاختصاص ذاته، لتنتهي الرحلة بمطالبة السائق بمبلغ مالي تحت التهديد.

ووفقا للتفاصيل التي اوردها مرايات، استقلت فتاة ترتدي عباءة وحجابا مركبة نقل ذكي عبر التطبيق، وسارت الرحلة بصورة طبيعية وهادئة، دون تسجيل اي خلاف او حديث جانبي بين الطرفين طوال الطريق.

وعند الوصول الى الوجهة المحددة، طلب السائق من الفتاة دفع اجرة الرحلة، والتي بلغت نحو 6 دنانير، الا انها رفضت دفع المبلغ، وطلبت منه بدلا من ذلك تسليمها مبلغ 50 دينارا.

تهديد بالصراخ وادعاء التحرش

وقال مرايات إن الفتاة هددت السائق، في حال رفض طلبها، بالصراخ واستدعاء المارة والادعاء بانه حاول التحرش بها، الامر الذي وضع السائق تحت ضغط وخوف من تبعات اجتماعية وقانونية قد تترتب على مثل هذا الادعاء.

وبحسب الرواية، اقدمت الفتاة داخل المركبة على تمزيق عباءتها وكشف الجزء العلوي من جسدها، بهدف اجبار السائق على الاستجابة لمطلبها، قبل ان يقرر الاخير انهاء الموقف وتسليمها ما كان بحوزته من اموال.

واضاف مرايات ان السائق لم يكن يملك حينها سوى نحو 20 دينارا، فقام بتسليمها المبلغ، لتغادر المركبة بعد ذلك، في محاولة منه لتجنب تصعيد الموقف وحماية سمعته من اي ادعاءات قد توجه اليه.

كاميرات داخل المركبات ضرورة لحماية السائقين

وشدد الصحفي غازي مرايات على اهمية وجود كاميرات مراقبة داخل مركبات النقل الذكي، باعتبارها وسيلة يمكن ان تساعد في توثيق ما يجري داخل المركبة وحماية السائقين من الادعاءات الكاذبة ومحاولات الابتزاز.

واكد ان سائقي مركبات النقل الذكي يعملون لتامين مصدر رزقهم والوفاء بالتزاماتهم واقساط مركباتهم، ما يستدعي توفير وسائل حماية واضحة تحفظ حقوق جميع اطراف الرحلة، وتساعد الجهات المختصة على التحقق من حقيقة اي ادعاء عند وقوع خلاف.