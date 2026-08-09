تركي آل الشيخ يوجه رسالة تعزية إلى ميسي بوفاة والده

خبرني - وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية رسالة مؤثرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فجع بوفاة والده ووكيل أعماله خورخي ميسي عن عمر ناهز 68 عاما.

ونشر آل الشيخ عبر حساباته الرسمية صورة تجمعه بليونيل ميسي وأرفقها برسالة تعزية مؤثرة باللغة الإسبانية جاء في ترجمتها: "أشعر بأسف شديد يا أخي ليونيل لفقدان والدك، أبعث لك بخالص تعازي وأتمنى لك ولعائلتك القوة والصبر لتجاوز هذا الوقت العصيب".

ورافق خورخي ابنه ليونيل عن قرب طوال مسيرته بدءا من سنواته الأولى مع برشلونة وكان يمثل له دعمًا أساسيا كما تولى لبضع سنوات مهمة وكيل أعماله.

وقدمت عدة أندية من بينها ريال مدريد ونيويلز أولد بويز النادي الذي شهد بدايات ليونيل ميسي إلى جانب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تعازيها لميسي وعائلته.